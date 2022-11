La Vera Scommessa: il sito dei vincenti

La Vera Scommessa è probabilmente il più famoso blog italiano del betting. Attivo da oltre 10 anni, propone ogni giorno news e pronostici calcio con analisi dettagliate delle partite dei maggiori campionati del mondo.

Dietro a tutto questo lavoro “offerto gratuitamente” dal Team LVS (così preferiscono farsi chiamare i fondatoti del sito) c’è l’intenso lavoro e la perseveranza di un gruppo di giovani con una passione smisurata per il calcio. Sfruttano questa passione per realizzare analisi delle partite di calcio che aiutano le persone a comporre i propri pronostici.

Quali tipologie di Pronostici possiamo trovare su La Vera Scommessa?

Il Team LVS si focalizza su quattro tipologie di consigli sul calcio giocato:

Pronostici Oggi: una o più scommesse con le partite di una singola giornata che includono i vari campionati (Serie A e Serie B, Liga Spagnola, Bundesliga, Ligue 1 e Ligue 2 francese, Premier League Inglese, Eredivisie Olandese, Champion’s League, Europa League, ecc.). Pronostici Serie A: un multipla con tutte le partite della giornata di Serie A. Bomba Over: una multipla con tutti Over 2,5 distribuita su più giornate, ad esempio sabato e domenica. Raddoppio del giorno: una scommessa con quota 2 con uno o più matches della stessa giornata.

Sul sito troverete poi altri contenuti, come il blog con le notizie sul calcio, altre tipologie di consigli sul betting (collaborazioni con i migliori tipster italiani, comparazione dei migliori bonus scommesse di siti con regolare licenza) e iniziative varie promosse dal team.

Quali sono i consigli per chi vuole iniziare a scommettere?

La prima regola è conoscere quello che si sta facendo. Per questo motivo, consigliamo di dare uno sguardo a WIKIBET, il glossario del betting, ovvero una raccolta aggiornata dei termini e segni utilizzati nel vastissimo mondo delle scommesse sportive.

Un secondo consiglio è scommettere su un sito con regolare licenza AAMS (amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato) per evitare di incombere in qualche truffa ed allo stesso tempo sceglierne uno che offre un buon bonus di benvenuto.

Per questo motivo, sul nostro sito proponiamo una pagina dedicata alla comparazione dei migliori bonus scommesse per dare all’utente la possibilità di ricercare un bonus cucito sulle sue esigenze.

Esiste qualche segreto per vincere le scommesse?

Assolutamente no! Scommettere è prima di tutto un gioco e non deve essere inteso con un mezzo per fare soldi e guadagnare. Si è vero, si possono ottenere grandi soddisfazioni quando si centra una scommessa, ma bisogna sempre giocare nei limiti delle proprie possibilità e delle proprie conoscenze.

Ma quanto denaro bisogna scommettere?

Come possiamo leggere su Laverascommessa, gli amici del team LVS scrivono questa frase: “non imponiamo alcuna cifra da investire, offriamo dei consigli dai quali prendere semplicemente spunto. Ognuno decide liberamente il budget da investire”.

Considerazioni finali:

Per approfondimenti sul gioco legale e responsabile in Italia e sulle probabilità di vincita, invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’AMMS.

Il gioco delle scommesse è vietato ai minori di 18 anni.

Buon divertimento da tutto il Team LVS.