L’AAMS e i casino italiani

Spesso, nel corso della ricerca di un buon casino online, capita di incappare in siti web con impresso, sulla pagina iniziale, un logo accompagnato dal tricolore. Si tratta del marchio AAMS, la sigla sicuramente più importante nel settore del gioco d’azzardo online, in quanto conferma il fatto che il sito è sotto lo stretto e attento monitoraggio da parte dell’autorità italiana.

Andiamo dunque a vedere cos’è concretamente l’AAMS e come funziona il controllo da essa esercitato.

Cos’è l’AAMS

Con l’acronimo AAMS si intende l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Questo ente è stato creato dall’autorità italiana allo scopo di monitorare una serie di settori che vanno dalla vendita di tabacchi passando per le lotterie nazionali e il popolarissimo Enalotto fino ad arrivare al settore nel nostro caso più interessante: il gioco online. Cosa si intende con gioco online? Anche qui i settori sono variegati, partendo dalle scommesse sportive, ippica inclusa, fino al poker e ai giochi di norma offerti dai casino online, come ad esempio slot machine, roulette o videopoker.

Come ben noto, con l’uso sempre maggiore di internet anche il settore del gioco online ha subito un’enorme crescita, con il conseguente avvento di centinaia di case da gioco online, molte delle quali di dubbia fama. Allo scopo di regolamentare questa crescita e di proteggere l’utente ignaro, l’AAMS controlla con grande attenzione e regolarità i vari siti italiani, concedendo la licenza solamente a quelli in grado di garantire il massimo della sicurezza agli utenti.

Un secondo obiettivo dell’AAMS consiste nel promuovere il cosiddetto gioco responsabile, tutelando i minori e i giocatori soggetti a dipendenza da gioco.

Come opera l’AAMS?

Vi è mai capitato di cercare di accedere ad un sito e di venir bloccati nel vostro tentativo perché il giocatore italiano non lo può utilizzare? O addirittura di ritrovarvi su un sito oscurato? Bene, i siti cui avete tentato di accedere non hanno passato l’esame attento dell’AAMS, che a tutela degli utenti italiani ne ha bloccato l’utilizzo.

Ogni sito che propone giochi con i quali si possa vincere denaro reale deve in effetti superare una serie di esami dimostrando di possedere tutti i requisiti necessariamente richiesti per ottenere l’ambitissima licenza da parte dall’AAMS. Di quali requisiti si tratta?

1. Separazione dei conti degli utenti da quelli societari

2. Metodi di deposito e pagamento sicuri

3. Totale sicurezza nelle transazioni di denaro

4. Rapidi e garantiti pagamenti delle vincite

Un ulteriore requisito merita, per via della sua importanza, un discorso a parte: la soddisfazione dei requisiti fiscali. Obiettivo finale e fondamentale dell’AAMS è infatti il pagamento delle tasse. Le tasse che ricadono infatti sulle vincite verranno pagate indirettamente dal vincitore e, direttamente, dal casino online. Essendo le vincite al netto delle tasse, il giocatore non avrà l’obbligo di dover dichiarare al fisco le sue entrate extra – allo stesso tempo le tasse saranno state pagate dall’operatore, garantendo quindi un giro di denaro in tutto e per tutto legale.

L’AAMS e il giocatore

Non solo garanzie grazie ai controlli severissimi… l’AAMS, al fine di tutelare i giocatori italiani, ha messo a disposizione di tutti un sito che, in effetti, si è rivelato un ottimo strumento per poter riconoscere in maniera rapida e facile quali sono i siti legali con regolare licenza operanti sul nostro territorio.

Connettendosi dunque alla pagina ufficiale dell’AAMS chiunque avrà libero accesso all’elenco dei siti senza licenza, i quali rappresentano chiaramente un grave rischio per chi decida di investirvi i propri soldi. Questo genere di siti sono spesso a rischio di fallimento; spesso e volentieri si tratta di operatori che da un giorno all’altro scompaiono da internet lasciando il giocatore a mani vuote. Ricordiamo infatti che, nel caso di siti senza regolare licenza, l’AAMS non potrà intervenire né per regolare le dispute né tantomeno per recuperare il denaro depositato dal giocatore poco accorto.

Sempre parlando di tutela del giocatore online ricordiamo due obblighi molto importanti a sua tutela:

1. Limite di deposito: i casino online italiani devono offrire al giocatore la possibilità di fissare un limite di deposito. In questo modo si può ridurre il rischio di ingenti perdite quando il giocatore non sia in grado di tenere le sue puntate sotto controllo. Si tratta qui dell’applicazione pratica del cosiddetto “gioco responsabile”.

2. Invio dei documenti personali: questo obbligo è stato imposto onde evitare che minorenni si iscrivano alle case di gioco online. Ad invio non avvenuto nell’ arco di tempo di trenta giorni, il conto verrà automaticamente disattivato.

AAMS: quale migliore garanzia?

Possiamo ammetterlo apertamente: solo la presenza della licenza AAMS rappresenta la vera garanzia di sicurezza per il giocatore italiano. Una data fondamentale: il 18.7.11 finalmente il gioco online in Italia è stato posto sotto l’ala protettiva dell’AAMS, grazie al cui operato le grandi truffe virali, così come le molte tragedie private hanno finalmente avuto termine.

Ognuno è responsabile delle proprie azioni, chiaro…ma a chiunque voglia dormire sonni tranquilli pur praticando il gioco d’azzardo non possiamo che consigliare vivamente di fidarsi solo e soltanto di siti con licenza AAMS. Solo qui la tutela del giocatore sarà posta in primo piano: basta questo come buon motivo per scegliere solo casino online AAMS.