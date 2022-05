L’abbigliamento sostenibile NA-KD: l’impegno del marchio oltre il riuso e il riciclo

Il mondo della moda sta finalmente riscoprendo l’importanza fondamentale dell’impegno verso la sostenibilità ambientale. La produzione spasmodica dei marchi e dei brand di fast fashion richiede moltissime risorse al pianeta e per questo motivo tanti brand si stanno impegnando attivamente con politiche di riuso e di riciclo per minimizzare i rifiuti e dare nuova vita a tessuti e prodotti di scarto. L’abbigliamento sostenibile NA-KD è uno di questi esempi virtuosi.

NA-KD ha scelto una via sostenibile a 360° perché consapevole di dover agire per cambiare le cose e per garantire la sopravvivenza di tutti gli ecosistemi su questo pianeta. In questo modo NA-KD rappresenta un marchio di abbigliamento sostenibile sotto diversi punti di vista: una filiera controllata sin dalla base, fino ad arrivare al consumatore che acquista i capi di abbigliamento NA-KD sullo store online.

Moda: come fa un brand come NA-KD a cambiare i paradigmi?

Il brand europeo di abbigliamento NA-KD, specializzato in moda donna, accessori e beauty, da anni ha sviluppato una politica di abbattimento delle disuguaglianze nella moda e per la crescita di politiche improntate sulla sostenibilità. Gli obiettivi che l’azienda NA-KD si è prefissata per il 2025 sono di ridurre del 50% le emissioni per prodotto venduto, utilizzare materiali sostenibili al 100% e divenire quindi carbon neutral entro il 2025.

Questi sono obiettivi condivisi da moltissimi consumatori che stanno sempre di più acquisendo consapevolezza sulle questioni ambientali e in particolare in quelle legate al mondo della moda. Ma come è possibile raggiungere un grado di sostenibilità adeguato?

Come può un’azienda produrre capi di abbigliamento sostenibile? NA-KD ha deciso di avviare un processo che porterà a:

ampliare la vita dei capi attraverso iniziative di circolarità

partecipare a iniziative di sostenibilità sociale nelle fabbriche

raggiungere la piena trasparenza riguardo la catena di approvvigionamento

effettuare spedizioni carbon neutral.

In questo senso, anche le condizioni dei lavoratori e la tutela dei diritti umani rientrano negli obiettivi che interessano un abbigliamento pienamente sostenibile poiché è indispensabile agire lungo tutta la filiera, compresa la fase di spedizione e reso.

La spedizione sostenibile di NA-KD

L’industria dei trasporti è responsabile di quasi il 27% delle emissioni di gas serra all’interno dell’Unione Europea e anche in questo campo ci si sta muovendo per implementare soluzioni alternative e tecnologie innovative in grado di utilizzare biodiesel o celle a combustibile a idrogeno. NA-KD si impegna a corredare queste iniziative con spedizioni pulite composte da sacchetti per confezioni 100% realizzati con plastica riciclata, avvolgendo gli accessori in carta sostenibile e i capi di abbigliamento si trovano all’interno di plastica realizzata in polimero organico biodegradabile. Inoltre, NA-KD si impegna a limitare al minimo il trasporto su aerei e su navi, restando il più possibile legati alla terra e scegliendo una metodologia sostenibile.

La circolarità nella moda sostenibile NA-KD

Il riuso rappresenta una delle principali vie per ottenere dei risultati a livello di sostenibilità ambientale, e NA-KD non teme rivali per quanto riguarda la strategia di circolarità messa in atto sullo store online. Nella sezione “Seconda Mano” del sito web NA-KD è possibile acquistare o mettere in vendita dei capi pre-loved certificati, ottenendo così anche un risparmio sul costo originale.

La moda è uno dei settori da sempre più innovativi in fatto di tendenze e di inclusione: la sostenibilità è una questione che riguarda tutti noi ed ora anche chi è appassionato di moda può fare la sua scelta consapevole acquistando presso negozi online che condividono gli stessi ideali, gli stessi obiettivi mantenendo la qualità di sempre.