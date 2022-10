Le 5 squadre con più partecipazioni ai Mondiali di calcio

La coppa del mondo di calcio maschile è il torneo per nazionali più prestigioso esistente. Quest’anno in Qatar andrà in scena l’edizione numero 22 di questa manifestazione che però si terrà durante i mesi invernali fra novembre e dicembre. Il Brasile in cerca del sesto titolo cercherà di allungare ancora di più su Italia e Germania che hanno invece quattro titoli a testa. Vediamo quali sono le nazionali che hanno partecipato a più coppe del mondo nella storia del calcio.

Brasile: i verde oro sempre presenti

Attualmente la nazionale brasiliana di calcio oltre a essere la più vincente ai mondiali con cinque successi è anche quella che ha partecipato a più fasi finali del torneo. Sono infatti ventidue su ventidue le presenze dei verde oro a un mondiale di calcio, e anche per l’edizione 2022 sembra essere la squadra da battere secondo le quote e le statistiche di bet365 insieme alla Francia di Mbappé, compagno di squadra del brasiliano Neymar nel PSG.

Germania: 20 partecipazioni totali

La nazionale tedesca ha anch’essa una lunga e gloriosa tradizione per ciò che concerne la coppa del mondo maschile di calcio. I “panzer” hanno ottenuto quattro successi in totale sulle 20 partecipazioni a questo torneo. Gli altri piazzamenti dei tedeschi alla coppa del mondo sono:

campione nel 1954, 1974, 1990 e 2014;

secondo posto nel 1966, 1982, 1986 e 2002;

terzo posto nel 1934, 1970, 2006 e 2010.

Per quest’anno la Germania non compare fra le prime tre favorite, ma i conoscitori di calcio sanno quanto questa nazionale può sempre essere protagonista in questo torneo, anche quando non ha i favori dei pronostici.

Italia: assente ingiustificata per il secondo mondiale consecutivo

Purtroppo i tifosi italiani si sono abituati all’assenza dell’Italia a un mondiale. La nazionale italiana ha in totale 18 partecipazioni alla coppa del mondo, cosa che la pone al terzo posto in questa speciale classifica dietro a Brasile e Germania. L’Italia ha nella propria bacheca quattro successi mondiali, oltre a due secondi posti e un terzo posto. Mancini e lo staff italiano stanno lavorando per dare nuova luce al movimento italiano di calcio, sperando che nel 2026 i colori azzurri saranno ancora protagonisti in una coppa del mondo.

Argentina: con Messi e Lautaro 18 partecipazioni come l’Italia

Argentina e Italia non condividono soltanto cultura e l’amore per il calcio, hanno bensì anche lo stesso numero di partecipazioni a una coppa del mondo: 18. La nazionale argentina viene da una vittoria nella Coppa America CONMEBOL che ha finalmente consacrato Leo Messi anche con la maglia dell’albiceleste, ma non basta ai tifosi argentini. Infatti l’Argentina ha in totale due vittorie mondiali conseguite nel 1986 e nel 1978, e poi tre secondi posti, un po’ poco per una nazionale che è piena di talenti da sempre.

Francia e Inghilterra con 16 partecipazioni

Fra le prime cinque, che diventano sei in realtà, nazionali con più partecipazioni a una coppa del mondo troviamo due europee: Francia e Inghilterra. I francesi sono i campioni in carica, e insieme al Brasile sono la squadra più accreditata almeno per raggiungere la finale del 2022. Gli inglesi sono invece un po’ una mina vagante nonostante abbiano tanti calciatori di rilievo come Kane e Sterling, oltre a Phil Foden classe 2000. L’Inghilterra ha un solo mondiale vinto nel 1966, mentre la Francia due, conquistati nel 1998, e nel 2018.