Le applicazioni digitali che aiutano gli utenti nella propria crescita personale

Parecchi studiosi di tutto il mondo del comportamento e dell’educazione umana hanno affermato che, di base, ogni percorso educativo di un singolo è una Life Long Learning (LLL), ossia un iter pedagogico che dura durante l’arco della vita dalla nascita fino alla morte e che è costante. Un apprendimento mutevole nel corso degli anni che attraversa, muta e si adatta in relazione ad ogni fase dell’esistenza e all’inserimento in ogni contesto sociale che tale fase comporta. Ogni uomo, quindi, in ogni contesto della vita ha bisogno perennemente di aggiornarsi e di studiare per apprendere nuovi metodi, tecniche ed abitudini. Aiutano e facilitano al conseguimento di questo compito sicuramente le applicazioni digitali nel settore della crescita personale presenti sui vari dispositivi elettronici come il pc, gli smartphone e i tablet. Sostituiscono sempre di più i manuali cartacei e sono un insieme di concetti digitali sempre pronti per essere spulciati e studiati in qualsiasi luogo e in qualsiasi orario.

A cosa servono le applicazioni digitali nel settore della crescita personale

Per iniziare ad apprendere le informazioni in merito alla crescita personale basterà digitare le parole chiave nel motore di ricerca dell’app store del proprio smartphone e, di conseguenza, nei risultati delle ricerche uscirà una variegata ed eterogenea proposta di applicazioni ideate e strutturate da mental coach per accompagnare gli utenti nel percorso della propria crescita personale. Ovviamente il concetto della crescita personale è estremamente generico in quanto, infatti, nello specifico può dipanarsi in plurimi settori: il mangiare bene, l’allenarsi, il dormire bene, il pensare positivamente, il mantenere la mente allenata con i quiz di cultura generale e sui calcoli. L’argomento crescita personale, quindi, in tutte le sue differenti sfumature è molto gettonato e quotato come tematica pregnante delle applicazioni digitali e, di conseguenza, all’utente basterà informarsi e ricercare l’app specifica più attinente ai suoi personali bisogni e alle sue ambizioni future. Sono delle vere e proprie guide digitali alla portata di tutti.

Alcuni esempi di applicazioni digitali dedicati al settore della crescita personale

Sono veramente tantissime le proposte di applicazioni digitali. Per citare qualche esempio, esistono le applicazioni generale generaliste per tracciare le abitudini come ad esempio Habit Now, Loop Habit Tracker, Habit Tracker – Habit Diary. Esistono applicazioni per chi segue una dieta dimagrante e quindi necessita di un conta calorie e/o di un traccia-pasti e quindi scarica ed usa Nutrillo, Yazio, Lifesum,etc. Esistono altre applicazioni, invece, pensate per monitorare il sonno e sono ad esempio Sleep Cycle, Sonno Monotoraggio – Sveglia e BetterSleep. Altre applicazioni, invece, sono pensate per proporre degli allenamenti in casa molto casalinghi e semplici da fare con l’ausilio di pochi attrezzi. Sono spiegati in videolezione e sono ottimi per chi pensa di fare workout in casa. Sono ad esempio Nike Training Club, Esercizi a casa, Fitbod, Swatcoin e Thenx. Altre, invece, sono vere e proprie applicazioni inventate dai mental coach per pensare in modo positivo e da vincente. Giusto per citarne qualcuna, si può fare riferimento a Remente.