Se il gioco d’azzardo è una delle tue principali passioni, e ami divertirti online, sicuramente avrai avuto modo di testare una o più slot machine. D’altro canto, non crediamo di azzardare troppo nel definire questa tipologia di macchinette elettroniche il prodotto di punta di qualunque casino presente in rete.

Un mondo in continua evoluzione all’insegna della qualità

Le diverse software house hanno portato sul mercato sia versioni digitali (aggiornate e rese più accattivanti) di titoli che hanno fatto la storia nei bar, che slot innovative, capaci di attirare chi è sempre alla ricerca di esperienze stimolanti.

I produttori puntano a offrire un ventaglio di opzioni destinato a soddisfare pienamente gli habitué delle piattaforme online, ma anche chi si accosta per la prima volta al mondo dei casino. E lo fanno con titoli caratterizzati da gameplay innovativi e funzionalità sorprendenti.

La concorrenza venutasi a creare tra gli operatori ha favorito gli appassionati. Questo in quanto il desiderio di vedere aumentare il numero di iscritti non ha fatto altro che spingere i casino stessi a proporre bonus interessanti, in primis i free spins.

Slot machine dei casino online AAMS: per giocare in tutta sicurezza

Finora hai sempre preferito concentrarti sui giochi di carte, e solo adesso hai deciso di approfondire le tue conoscenze sulle slot machine? Hai dato un’occhiata a diversi siti, e ti sei trovato davanti a tantissimi titoli, tanto da sentirti spiazzato?

Non dovrai preoccuparti! Nella maggior parte dei casino online (ovviamente dotati di autorizzazione ADM/AAMS), avrai occasione di testare le slot in modalità gratuita, capendone i meccanismi ed eventualmente passando ad un’altra macchinetta virtuale.

RTP e volatilità: ecco come ti aiuteranno a scegliere la slot migliori

Per definire quali siano le migliori slot machine online per vincere soldi veri ti consiglio di valutare una serie di fattori che, spesso, fanno la differenza tra un titolo remunerativo e uno per cui non vale la pena investire il tuo tempo.

Una slot che si reputi migliore deve innanzitutto presentare un RTP (acronimo di Return to Payment) molto elevato. L’RTP, infatti, contraddistingue la percentuale degli incassi che una determinata slot restituisce sotto forma di vincite ai giocatori.

Per comprendere le dinamiche di una slot è indispensabile considerare la volatilità. E’ tale elemento a determinare l’interazione tra il numero di volte in cui ti troverai a scommettere e il numero di volte che ti verrà assegnato un premio.

Ciascuna slot presenta il dato relativo alla volatilità (potrà essere alta, media o bassa). Scegliendo un titolo con bassa volatilità le vincite saranno frequenti ma, al contempo, di minor impatto. Al contrario, quelle ad alta velocità assegnano premi più alti, ma meno frequentemente.

Ultimo fattore che contribuirà a rendere più mirata la scelta della slot migliore è la tabella dei pagamenti, accessibile per qualsiasi slot. Tale tabella riporta quale sia il payout corrispondente alle varie combinazioni vincenti, indicandone il valore assoluto o proponendolo come coefficiente.

I titoli più remunerativi

E’ arrivato ora il momento di segnalarti quelle che, secondo noi, sono le slot machine che, valutando l’RTP, riteniamo attualmente le migliori del mercato. Vogliamo però ricordarti che le percentuali di pagamento potrebbero variare nel tempo; di conseguenza, non si tratta di una lista definitiva.

Abbiamo preso in esame titoli capaci di offrire un RTP compreso tra il 99% e il 97,4%. Eccoti la lista dei 10 titoli più remunerativi:

Book of Dead

Dead or Alive

Divine Fortune

Finn and the Swirly Spin

Blood Suckers

Fire Joker

Twin Spin

Bonanza

Book of Ra Deluxe

Steam Tower

Le slot di maggior successo

Se, invece, più che ai possibili guadagni sei interessato a vivere momenti adrenalinici, eccoti la lista delle slot machine che, negli ultimi anni, hanno goduto del maggior apprezzamento da parte del pubblico:

Slot Immortal Romance

Slot Lara Croft – Temple of Tombs

Slot Burning Desire

Slot 9 Masks of Fire

Slot Book of Oz

Slot Thunderstruck 2

Slot Zeus Ancient Fortune

Immortal Romance

Sono 4 i protagonisti principali di questa slot affascinante e romantica immersa in un’atmosfera gotica che ti appassionerà grazie alla funzionalità “Wild Desire”, in grado di trasformare i rulli in Wild.

Lara Croft – Temple of Tombs

La mitica Lara Croft ti accompagnerà in una slot contraddistinta dalla presenza di 5 rulli e ben 243 combinazioni destinate a rimanere perennemente attive. Ti entusiasmerai al cospetto di una grafica di alto livello e di simboli Wild capaci di innescare Jackpot che potrebbero farti guadagnare fino a 5.000 volte la cifra puntata.

Burning Desire

Altra slot dedicata a chi apprezza le storie romantiche, anch’essa con 243 combinazioni vincenti. Il simbolo jolly è quello che dà il titolo al gioco, comparendo sul secondo e sul quarto rullo. Lo scatter, invece, è rappresentato dal simbolo della moneta.

9 Masks of Fire

La giungla africana è assoluta protagonista di questa slot. Il tuo compito sarà recuperare 9 maschere, arrivando così a vincere fino a un massimo di 2000 volte la puntata. La struttura prevede 5 rulli e 3 file dotate di 20 linee di pagamento.

Book of Oz

Chi non conosce la fiaba del mago di Oz? Ecco la sua riproposizione, che continua ad attirare gli utenti grazie alla sua atmosfera davvero particolare. Dalle scelte grafiche alla colonna sonora, trascorrerai ore davvero piacevoli.

Thunderstruck 2

Hai sempre trovato affascinanti gli Dei e la mitologia Nordica? In tal caso, Thunderstruck 2 non avrà problemi nell’intrigarti, sia per le 243 combinazioni vincenti che per la funzionalità “Great Hall of Spins”, un bonus che ti consentirà di beneficiare di diversi giri gratuiti. Non mancano neppure bonus attivabili grazie a differenti combinazioni.

Zeus Ancient Fortune

E’ ambientata nel passato anche Zeus Ancient Fortune. Ti verrai a trovare nell’Antica Grecia, dotata di 5 rulli e 10 linee di pagamento. Tra Ares, Hermes e Poseidone, un briciolo di fortuna ti consentirà di vincere anche 62 volte quanto puntato. E Zeus è pronto ad agire come simbolo Wild.