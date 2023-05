Le svendite: il punto di vista del commerciante

Le vendite per trasferimento locali, un’occasione irripetibile

Per l’esercente di un’attività, il trasferimento dei propri locali commerciali rappresenta un’occasione irripetibile per riuscire a smaltire la merce in eccesso, accumulata nel corso del tempo.

A seconda della regione in cui si trova, il commerciante ha a disposizione da quattro a sei settimane per poter effettuare le vendite per trasferimento locali, prima di iniziare il trasloco vero e proprio.

Si tratta di un periodo limitato che bisogna saper sfruttare al massimo per riuscire a realizzare un volume d’affari adeguato.

Spesso, i commercianti non hanno la piena consapevolezza di quanti articoli languiscano da troppe stagioni nel proprio magazzino, per giunta mantenendo bloccati notevoli capitali.

Per rimediare, una buona soluzione è proprio quella di allestire una liquidazione della merce a maggior ragione se c’è anche la necessità di traslocare, anche solo per aprire un negozio temporaneo. In fondo, la prospettiva di dover spostare infinite quantità di merci non giova a nessuno.

Per di più, è molto meglio inaugurare la nuova sede con i prodotti più attuali, per ripartire di slancio con un negozio rinnovato e alla moda.

L’importanza di pubblicizzare al massimo le vendite per trasferimento locali

Promuovere un evento è sempre fondamentale per contribuire al suo successo.

Dopotutto, la pubblicità è pur sempre l’anima del commercio, incluse le vendite per trasferimento locali.

Pertanto, è più che opportuno escogitare un buon piano pubblicitario, per garantire alle proprie vendite straordinarie i migliori esiti.

Più alto è il numero di persone informate della promozione, maggiori sono le probabilità che possano recarsi al negozio per acquistare.

Gli sconti applicati durante le svendite sono sempre un’attrattiva alla quale in pochi riescono a resistere.

Perciò, il primo passo per realizzare una svendita soddisfacente è reclamizzarla al meglio.

Come fare?

Sfruttando tutti i mezzi di comunicazione che si ritengono idonei, in proporzione all’investimento pubblicitario che il commerciante intende compiere.

Oggigiorno, esistono tanti modi per fare promozione, dal più classico volantinaggio alla pubblicità sui social.

Ogni caso merita una valutazione esclusiva ed appropriata, per riuscire ad individuare il canale, o i canali, più efficaci.

Per esempio la distribuzione di volantini può dimostrarsi utile per pubblicizzare le vendite per trasferimento locali di certe attività, ma per altre possono risultare più vantaggiose le affissioni di poster sui cartelloni stradali.

Non esiste una formula standard che va bene per tutti, la pubblicità va progettata su misura.

Per riuscire a farlo bene occorre conoscere il settore della comunicazione ma non è detto che questo faccia parte delle competenze di un commerciante.

Che aiuto può dare un’agenzia specializzata in vendite per trasferimento locali?

Se è vero che ognuno deve fare il proprio mestiere, dai commercianti ci dobbiamo aspettare che sappiano vendere ma non che debbano essere anche esperti di pubblicità.

Per quello, esistono agenzie specializzate che ne conoscono a fondo tutti gli aspetti e sono in grado di progettare intere campagne pubblicitarie, orchestrando i diversi mezzi oggi disponibili in modo proficuo.

Per comprendere meglio di cosa si occupano, abbiamo preso come esempio dal web Svuota.it, un’agenzia che pianifica vendite per trasferimento locali.

Per prima cosa, gli agenti fanno una valutazione dell’attività nel suo complesso, poi cercano di definire il volume di merce che deve essere smaltito.

Dopodiché, viene profilato un piano pubblicitario ben calibrato sul territorio di interesse, che impiega i media ritenuti più utili.

Di solito, si ricorre ad un mix degli strumenti più tradizionali, come affissioni e volantinaggio, con quelli più moderni, come la pubblicità sui social quali Facebook, Instagram ecc.

I primi assicurano buona visibilità a livello territoriale mentre i secondi hanno grandi potenzialità nel raggiungere un pubblico di vastità maggiore e ben targetizzato.

Oltre alla campagna pubblicitaria, l’agenzia si fa carico di indicare al titolare dell’attività quali siano gli adempimenti e gli oneri amministrativi da dover espletare. A questo riguardo, è importante sottolineare che occorre corrispondere i corretti importi delle tasse previste dal proprio Comune, per non ritrovarsi a dover pagare anche una multa.

Infine, l’agenzia interviene sul punto vendita oggetto del trasferimento, allestendolo i prodotti con attenzione affinché si presentino facilmente fruibili dalla clientela e a norma di legge.

Cosa dice la normativa in merito alle vendite per trasferimento locali?

Le vendite per trasferimento locali fanno parte delle cosiddette vendite straordinarie, indicate dalla Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, vale a dire il Decreto Legislativo del 31 Marzo 1998, n.114 che riportiamo qui.

In linea generale, il decreto stabilisce che non è possibile realizzate una vendita straordinaria nei trenta giorni che precedono l’inizio dei saldi di fine stagione.

Inoltre, le vendite per trasferimento locali possono protrarsi per 4 o 6 settimane a seconda della regione in cui si svolgono.

Questo ci permette di aggiungere che la definizione dei particolari, in merito alle vendite per trasferimento locali, e a tutte le altre tipologie di vendite straordinarie, sono demandate alle Regioni. Un ulteriore aspetto da dover verificare prima di dare inizio alla propria svendita.