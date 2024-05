Condannato di nuovo lo stalker dell’ex diva del porno Waima Vitullo: “Gli hanno dato solo due mesi”

Waima Vitullo ha paura di essere ancora vittima dello stalker: l’ex fidanzato condannato ad altri due mesi di arresti domiciliari.

Una nuova condanna per lo stalker di Waima Vitullo. L’ex pornodiva ha visto nuovamente condannato il suo ex fidanzato, che ormai da qualche tempo la perseguita con insistenti messaggi. Una vicenda che, alla fine della relazione, aveva portato la donna a denunciarlo: una vicenda giudiziaria dove l’uomo era stato condannato a 2 anni e 4 mesi per stalking e minacce di morte verso l’ex compagna di vita.

Condannato a due mesi lo stalker di Waima Vitullo

L’incubo dello stalker inizia per la Vitullo tre anni fa, ovvero quando decide d’iniziare una relazione con l’uomo. MS si dimostra una persona ossessiva, arrivando a scrivere alla donna anche 600 messaggi in una giornata. L’ex pornodiva oggi ha paura di tornare a vivere quell’incubo, una volta che l’ex compagno uscirà dagli arresti domiciliari di due mesi. Dopotutto l’azione dell’uomo non si fermava a messaggi ossessivi e inquietanti: nel tempo si era reso protagonista di appostamenti sotto casa della donna e messaggi con minacce di morte.

La paura dell’ex pornodiva Nina Garco

Waima Vitullo, in arte Nina Gargo durante il periodo di pornodiva, ora ha molta paura. Raggiunta dai microfoni de Il Messaggero, ha la sensazione che le violenze del proprie ex possano tornare a ripresentarsi. Tramite le pagine del giornale, la donna racconta come trovò la forza di denunciare il suo stalker, ma ha colto l’occasione per invitare altre ragazze nella sua situazione a fare la stessa cosa: recarsi alle forze dell’ordine e denunciare chiunque le opprime nella stessa maniera.

Dopotutto la donna porta ancora i segni di quella terribile esperienza. Per la depressione perse dodici chili, il tutto mentre l’ex compagno andava dicendo come le attività di stalking fossero figlie solo della fantasia della Vitullo. Proprio quest’ultimo aspetto, forse il più doloroso per la donna.