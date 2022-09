Leoni di Sicilia, iniziano le riprese: si cercano comparse, come partecipare ai casting

È previsto un nuovo casting in vista de “I Leoni di Sicilia” la serie tv che racconta le vicende della famiglia Florio e che si ispira al primo capitolo della saga di Stefania Auci.

Il casting per le comparse

Dal 30 settembre fino al 14 ottobre, Marsala e Trapani diventano set cinematografico della serie tv diretta da Paolo Genovese e prodotta da Compagnia Leone Cinematografica & Lotus Production Srl.

Si cercano comparse che siano uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 75 anni. Chiunque voglia partecipare al casting può presentarsi oggi, 6 settembre, dalle 15 alle 19 alla Cantine Florio in via Vincenzo Florio, 1 a Marsala.

Trattandosi di un serie in costume d’epoca, la produzione ci tiene a precisare che sarebbe preferibile non avere piercing e tatuaggi in parti del corpo visibili, non avere tagli di capelli eccessivamente corti e doppi tagli e avere i capelli di colore naturale.

Cosa occorre per presentarsi alla selezione

Per poter prendere parte alla selezione occorre presentarsi con la fotocopia della carta d’identità e codice fiscale e di un codice Iban personale. I dipendenti della pubblica amministrazione, qualora fossero selezionati, dovranno esibire l’autorizzazione.

Del cast fanno parte Michele Riondino, Miriam Leone, Donatella Finocchiaro, Ester Pantano e il giovane Eduardo Scarpetta. La serie sarà composta da otto episodi scritti da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo e racconterà la storia della famiglia Florio.