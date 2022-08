Le divinazioni sono delle pratiche magiche che però sono una disciplina che è piuttosto selettiva e regolata da antichissimi rituali e significati che riescono a chiarire il destino. Anticamente c’erano religioni ataviche che riuscivano a guidare la vita delle popolazioni. La religione, come ad esempio quella cattolica, anch’essa segue una serie di rituali che non si sa da dove nascono, ma che sono di radice o matrice esoterica.

Leggere le mani, ad esempio, è una disciplina dove occorrono anni ed anni di pratica per riuscire a usarla al meglio. Essa poi è stata studiata trovando delle realtà scientifiche che oggi sono diventate una certezza. Questo quindi spiega quali sono i motivi che spingono tante persone a interessarsi alla “magia”.

Però è vero che proprio le divinazioni, tra cui troviamo la lettura dei tarocchi, è un servizio che viene richiesto anche per prendere decisioni importantissime. Nella storia vediamo molte famiglie nobili e potenti, come gli Sforza, che avevano creato le loro carte dei tarocchi.

Non si sa esattamente quando siano nati, alcuni dichiarano che i tarocchi siano nati con l’oracolo di Delfi, ma alcuni reperti fanno risalire questa disciplina agli antichi egizi e parallelamente, nello stesso periodo, sono stati ritrovati dei reperti che scoprono che le rune, nel Nord Europa. Dunque è incredibile vedere come due popolazioni così lontane e diverse tra loro, abbiamo in comune la lettura e responso del futuro.

Chi legge i tarocchi?

Lo studio dei tarocchi impiega diversi anni di pratica per riuscire ad avere dei responsi validi. Esistono tanti “giochi” che permettono di avere delle informazioni e risposte chiare. Ogni singolo “gioco” si deve adattare alle domande che il cliente pone. Inoltre le combinazioni delle carte sono milioni e ognuno ha un suo significato che varia.

Per riuscire ad avere una buona Lettura delle carte è necessario rivolgersi a dei professionisti, cioè a dei soggetti che sono studiosi di questa divinazione. Meglio non essere dei cartomanti improvvisati. Altra cosa importante da ricordare è che non è possibile fare i tarocchi o le carte a sé stessi. Come mai? Le domande, i timori oppure le risposte che vorremmo avere tendono a “confondere” le carte stesse e quindi gli influssi delle energie che ci circondano. Il risultato è quello di avere sempre dei responsi confusi. Di conseguenza è bene che ci sia un’altra persona che le faccia per noi.

Quanto sono affidabili la lettura dei tarocchi

Qui c’è una buona notizia, in base a degli studi scientifici, poiché le divinazioni e le pratiche esoteriche sono continuamente sottoposte a delle indagini di mercato, studi e via dicendo, hanno dato un’affidabilità che è paragonabile al 93%. Questo spesso ha messo in discussione quale sia la sottile divisione tra scienza e esoterismo.

La lettura di un responso dei tarocchi ha una buona durata entro 28 giorni. Per riuscire ad avere delle risposte che siano poi a più mesi occorre usare tutte le carte e non solo gli arcani maggiori. Infatti i tarocchi sono divisi in 22 arcani maggiori e 78 arcani minori. In base a quel che volete sapere, se a breve termine, medio o lungo termine, allora ci sarà una lettura diversa.