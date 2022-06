Lidl, ‘Super Occasioni’: offerte e sconti dal 27 giugno al 3 luglio. Sfoglia il nuovo volantino

Torna il Volantino ‘Super Occasioni’ della Lidl con offerte valide dal 27 Giugno al 3 Luglio. Come sempre, Lidl non smette di sorprenderci e anche questa volta saranno tantissime le novità. I prodotti più di qualità saranno scontati a prezzi davvero imperdibili. Grazie alle promozioni, fare la spesa diventerà un passatempo! Scopriamo cosa ci aspetta.

‘Super Occasioni’, Volatino Lidl

All’interno del Volantino si potranno trovare articoli come: Pan Bauletto a 0.85€, Salame Milano a 0.99€, Albicocche a 1.69€, Pancake a 1.69€, Pulled Pork a 4.99€, Smerigliatrice angolare Parkside a 55.00€, Wurstel a 0.58€, Popcorn caramellati a 1.99€, Melone Retato a 1.29€, Uova a 1.11€, Pizza Surgelata a 3.98€. E davvero tantissimo altro ancora. In sostanza, tutto ciò di cui avete bisogno!

Lild offerte Maelleria

Se avete voglia di fare una bella grigliata, ecco alcune delle offerte più imperdibili e squisite!

Lidl offerta Frutta e Verdura

E ancora, come rinunciare con questo caldo a della buonissima Frutta e Verdura? Impossibile. Infatti, come consigliano ance gli esperti, questi due alimenti sono un toccasana contro il malessere delle temperature altissime di questi giorni. Proprio per questo, affrettatevi a consultare l’intero volantino.. vi sarà davvero utile!