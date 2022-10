Lidl ‘Super offerte’, sconti dal 10 al 16 ottobre 2022: sfoglia il volantino

Sono come sempre tantissime le offerte che Lidl propone alla sua clientela. Una delle tante è “Super offerte” da oggi 10 ottobre fino al 16 ottobre prossimo. Come di consueto la catena di supermercati propone “la migliore qualità sempre a prezzi bassi”.

Quali sono le offerte della settimana

La scelta di prodotti a costo ribassato sono davvero tanti. Occorre sfogliare il volantino “Super offerte” per rendersi conto delle molteplici occasioni messe a disposizioni da Lidl. Notevoli gli sconti su prodotti alimentari come: le fettine di formaggio fuso al 22% di sconto, invece che 1.09 euro sono in vendita a 0.85 euro; ma anche il ragù alla bolognese al 30% di sconto a solo 1.65 euro; Fruit King Safari bigusto alla frutta a solo 1.19 euro. Ma anche prodotti per l’igiene personale come: sapone per le mai a 1.19 euro egli intervallo salvaslip a 1.79 euro, Olay crema viso a 6.29 euro, Lenor Unstoppables a 3.49 euro. Senza dimenticare neanche i nostri amici a quattro zampe con Vitakraft Beef stick bastoncini di manzo per cani a 0.49 euro, Vitakraft choupette al formaggio per i vostri gatti e tanto altro ancora.

Non perdete l’occasione di sfogliare il volantino Super Offerte della settimana che Lidl mette a disposizione della clientela più affezionata, ma anche dei nuovi acquirenti che vorranno affacciarsi per constatare tutte le occasioni che è possibile trovare nella catena di supermercati targati Lidl.