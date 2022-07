L’importanza del collagene per salute e bellezza

Il collagene è una delle proteine più importanti del nostro corpo. Le sue funzioni sono molteplici, ma, principalmente, esso ha il compito di collegare, sostenere e nutrire tessuti e organi, oltre a quello di contribuire alla salute di tendini, ossa e pelle. Inoltre, il collagene è presente anche in denti, cornea, legamenti e vasi sanguigni, la cui salute è proporzionale alla quantità di collagene di cui possono godere. La rigenerazione del collagene avviene con un processo spontaneo, tuttavia, alcuni fattori possono inibirne l’efficienza. Alcuni di questi fattori sono rappresentati dall’invecchiamento, dall’abitudine al fumo, dall’eccessivo stress e da fattori genetici o ambientali. Anche una dieta incompleta può essere alla base della carenza di collagene. In tutti questi casi, pur non sostituendo il necessario ripristino di uno stile di vita sano, si può ricorrere ad un collagene da bere, come ad esempio quello proposto da Vitavi, l’azienda italiana che si sta affermando come vero punto di riferimento nel settore degli integratori alimentari di alta qualità. Non solo biopeptidi da collagene idrolizzato, ma anche molti altri ingredienti selezionati, in questo prodotto, tra cui la vitamina C e lo Zinco, entrambi stimolatori della produzione di collagene.

Per capire l’importanza dell’assicurarsi il giusto apporto di collagene, basti pensare ai benefici che questa proteina apporta all’intero organismo. Il collagene, ad esempio, riduce il dolore articolare, nutrendo le cartilagini, e aumenta la densità ossea, riducendo i sintomi dell’osteoporosi, specialmente durante la menopausa. Non solo salute, ma anche bellezza, tra i doni del collagene: questa proteina, infatti, aumenta l’elasticità e la tonicità della pelle, riducendo le rughe, diminuisce la cellulite e dona vigore e idratazione ai capelli.

Per tutti questi motivi, quando si sospetta, anche su suggerimento del proprio medico, che il proprio organismo non riesca a garantirsi la giusta produzione di collagene, è utile correre ai ripari. Come? Proprio come si diceva prima, ovvero, aumentando l’apporto di collagene, scegliendo i giusti alimenti e, se necessario, aiutandosi con integratori alimentari mirati. Una dieta ricca di agrumi che garantiscono il giusto apporto di vitamina C, in grado di stimolare la produzione di collagene, di pesce, che contiene collagene marino, altamente assimilabile, ma anche di carni, come il pollo, il midollo delle ossa, la testina di vitello, lo zampetto di maiale, è indispensabile per recuperare salute e bellezza. Niente paura per i vegetariani: la produzione di collagene è favorita anche da molti ingredienti vegetali, come i peperoni, le verdure a foglia verde, i legumi ed i semi vari.