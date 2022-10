L’importanza di una dieta sana: ecco come seguire un’alimentazione equilibrata ogni giorno

Seguire una dieta equilibrata dovrebbe essere una delle principali regole di ognuno di noi. L’alimentazione, infatti, è uno dei pilastri più importanti per la nostra salute, insieme allo svolgimento dell’attività fisica. Sono molti i benefici che una dieta sana può portarci: ci aiuta a prevenire le malattie, ad avere più energia, a migliorare il nostro umore e il nostro sonno, a rafforzare il nostro sistema immunitario e molto altro ancora. E soprattutto evita l’accumulo dei chili di troppo, che potrebbero avere conseguenze negative sul cuore, sulle articolazioni e sul fisico in generale.

Si tratta di dettami chiariti, fra le altre cose, anche durante la giornata mondiale dell’alimentazione 2022, insieme all’obiettivo di azzerare una piaga come la fame nel mondo.

Alimentazione equilibrata: perché sceglierla?

Una dieta sana ed equilibrata è importante per diversi motivi. Può aiutare a mantenere un peso corretto, a ridurre il rischio di malattie croniche e a promuovere la salute generale. Riducendo l’apporto di calorie e seguendo un piano alimentare equilibrato, è possibile ottenere una perdita di peso sana e sostenibile, dunque senza conseguenze negative sul fisico. Inoltre, può contribuire a ridurre il rischio di patologie come le cardiopatie, l’ictus e il diabete, limitando l’assunzione di grassi, zuccheri e altre sostanze poco salutari.

Bisogna dunque cucinare in maniera sana, e in realtà non è difficile riuscirci. Oggi esistono infatti diversi elettrodomestici che consentono di risparmiare tempo, come nel caso delle impastatrici planetarie di Kenwood, grazie alle quali è possibile sperimentare anche diversi tipi di cottura. In secondo luogo, come accennato poco sopra, una dieta sana può anche migliorare l’umore e il sonno, aumentare i livelli di energia e rafforzare il sistema immunitario. Naturalmente il fisico ne trarrà giovamento su più livelli. Quando si accumulano molti chili, infatti, le articolazioni ne risentono, indebolendosi, e lo stesso discorso vale per i muscoli.

Vivere in salute: i consigli da seguire tutti i giorni

In primo luogo, conviene completare il discorso iniziato poco sopra, e riguardante l’attività fisica. Per avere uno stile di vita migliore e più salutare, è bene alternare una dieta sana con qualche forma di esercizio fisico, diversi studi dimostrano che può anche allungare la vita. Non si deve necessariamente andare in palestra tutti i giorni o correre, dato che possono andar bene anche le passeggiate, a patto di farle ogni giorno e di camminare almeno per 20-30 minuti.

Inoltre, si suggerisce di evitare le sigarette e il consumo eccessivo di alcolici, che sono due dei principali nemici della nostra salute (e i superalcolici fanno anche ingrassare). Ovviamente, è bene evitare lo stress imparando a gestire meglio le proprie emozioni e a liberarsi dai pensieri negativi, magari facendo attività come lo yoga. Infine, si dovrebbe dormire almeno per 7 o 8 ore ogni notte.