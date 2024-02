Lo faccio ogni giorno e tutti mi chiedono come mai il mio bagno sia così pulito e profumato come in Hotel

Ci sono alcune stanze di casa che hanno bisogno di essere lavate ogni giorno. Al pari della cucina, infatti, la pulizia del bagno è un rituale sul quale è impossibile soprassedere. Fondamentale l’igiene della toilette, ma ci sono trucchi che ancora non conoscete su come detergere a fondo il vostro bagno in poco tempo che lo rendono facile e veloce. Scopriamone alcuni insieme.

Occorrono prodotti che tutti abbiamo in casa

Un prodotto fondamentale per ottenere il risultato sperato è il bicarbonato di sodio. Per prima cosa spargetelo sul lavandino, un po’ ovunque. A seguire spruzzare aceto, di reazione le due sostanze inizieranno a friggere ed è il segnale che stanno agendo per rimuovere le impurità. Prendete poi una spugna e spargetela di olio essenziale a scelta e strofinate. Infine risciacquare e l’effetto non sarà solo la pulizia, ma anche il gradevole profumo che verrà rilasciato.

Rimedi che oltre a pulire lasciano un gradevole profumo

Ora passiamo allo sciacquone nel quale mettiamo una pastiglia della lavastoviglie. In questo caso, ogni volta che si scaricherà l’acqua si pulirà l’interno dello scarico del water e il detersivo per la lavastoviglie che, man mano si consumerà, rilascerà un piacevole odore. È possibile anche aggiungere dell’ammorbidente se si desidera avere un profumo più intenso.

Eliminare il calcare dalla cabina della doccia non è mai stato così semplice

Uno dei momenti più complicati, poi, è eliminare il calcare dalla cabina doccia. Chi non si è trovato alle prese con le antipaticissime macchie di calcare che danno un senso di sporco e trasandato non solo alla doccia, ma a tutto il bagno. Ebbene prendete olio per bambini e utilizzatelo per pulire il vetro. Il risultato sarà sorprendente, perché non solo rimuoverà tutte le chiazze lasciate dal calcare, ma rilascerà un buon profumo di pulito e, non di meno, consentirà anche all’acqua di scivolare quando andrete a utilizzare nuovamente la doccia, impedendo che si formino nuovamente quelle odiose macchie di calcare. Anche solo con un passaggio di spugna sarà visibile il risultato. Un effetto che potrete constatare sarà duraturo nel tempo.

Questi rimedi rendono la pulizia del bagno più facile, veloce, lasciando un ottimo odore che si diffonde in tutta la stanza, ma soprattutto danno un risultato insperato con l’utilizzo di pochi prodotti che tutti abbiamo in casa.