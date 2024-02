Lo metto in lavatrice ogni volta che voglio sbiancare i panni e rimuovere le macchie

Riuscire a sbiancare panni con aloni o smacchiare indumenti non è sempre facile. A volte neanche gli smacchiatori o i detersivi più efficaci che troviamo in vendita sugli scaffali dei supermercati sono sufficienti ad avare ragione di macchie persistenti.

Eppure, nonostante strofinacci pieni di patacche, o asciugamani con chiazze che proprio non sembrano volerne sapere di scomparire, anche con lavaggi ad alte temperature, esiste un rimedio che vi sorprenderà e che donerà nuova vita anche ai vostri capi più sporchi.

Cosa occorre per smacchiare panni o sbiancarli

Prima di tutto occorre un guantone da bagno o anche un calzino bianco nel quale metteremo un cucchiaio di sale marino. A seguire sempre nel guantone mettiamo il detersivo per i panni, quanto basta. Strofinare in mano il composto prima di inserirlo nella lavatrice.

Alcuni ingredienti segreti ai quali mai avreste pensato

Una volta fatto questo occorre seguire svolgiamo il procedimento abituale: mettiamo detersivo nella vaschetta e ammorbidente insieme ad aceto bianco, ma è necessario aggiungere anche una bustina di lievito in polvere per dolci. Se poi, invece di usare il detersivo liquido si usa il detersivo in polvere, allora è buona cosa mischiare il lievito con il detergente. Per concludere si può aggiungere un olio essenziale a scelta.

Impostare il lavaggio

Una volta caricata la lavatrice impostare il programma di lavaggio a 90 gradi, seppure bisogna sempre tenere conto del tipo di panni che avete introdotto nel cestello prima di fare la scelta più giusta del programma. Una volta terminato il ciclo di lavaggio potrete vedere il risultato ottenuto grazie all’unione di vari ingredienti suggeriti e rimanere sbalorditi.

Il pulito che otterrete sarà sorprendente

Quello che avrete ottenuto è, infatti, un pulito sorprendente. Strofinacci della cucina pieni di aloni e macchie di olio, caffè e quant’altro torneranno bianchi come quando li avete comprati. Questa procedura assicura, infatti, un pulito a fondo dei vostri capi in particolare di quelli bianchi che non necessitano di particolari attenzione e che possono essere lavati anche ad alte temperature.

Il trucchetto che abbiamo appena visto rende molto semplice il lavaggio e senza un impegno particolare e soprattutto senza un precedente ammollo. È la soluzione che si ottiene dagli ingredienti indicati a garantire l’eccezionale risultato di pulito. A volte, infatti, i rimedi ottenuti grazie all’esperienza di altre persone si rivelano preziosi per raggiungere risultati inaspettati. Non resta che provare…