Lo sapevi che puoi non pagare il bagaglio extra in aereo? Il trucchetto che ti svolta la giornata

Quando si deve partire per un viaggio aereo, magari per un lungo periodo, sembra sempre di dimenticare qualcosa. Ed è così che il bagaglio a mano diventa sempre più voluminoso e, ovviamente, pesante. Questo potrebbe comportare, al momento del check in, un aumento di spesa. Esistono, però, dei trucchetti per evitare di incorrere in questo rischio. Un pochino di furbizia e qualche stratagemma aiuta a far spendere meno. Scopriamo come si può fare a ingannare le compagnie aeree anche quando si trasporta bagaglio extra.

Troppo spesso il bagaglio a mano risulta ‘sovrappeso’

In tanti scelgono di evitare la valigia in stiva, proprio per un risparmio di spesa e, allora, si vedono costretti a comprimere tutto l’occorrente nel bagaglio a mano. Ma le necessità possono essere di vario tipo e, quindi, andando ad aggiungere oggetti indispensabili per il nostro viaggio ci troviamo, troppo spesso, con un trolley che ha un peso di gran lunga superiore a quello stabilito dalla compagnia aerea scelta.

Attenzione nello scegliere la compagnia aerea

Allora sarebbe opportuno, prima ancora di pianificare il viaggio, verificare quali sono le regole della compagnia aerea, per evitare poi di trovarsi di fronte a sgradite, quanto costose, sorprese. Esistono, infatti, realtà, generalmente si parla di grandi compagnie aeree, che hanno alle spalle un notevole background, che sono più elastiche nei confronti dei loro ospiti, anche quando si parla di franchigia.

Gli escamotage per non incorrere in spese extra

Ma questa è solo una delle possibilità che abbiamo per evitare di incorrere in spese extra. Una delle più semplici può essere, infatti, quella di fare il check in online evitando di farlo in aeroporto, dove il bagaglio a mano viene sottoposto a pesatura. Anche utilizzare il sottovuoto per i vestiti può essere una soluzione, consentendo di far entrare più capi di abbigliamento nel bagaglio a mano. C’è, anche, chi sceglie di acquistare oggetti che ritiene fondamentali ai duty free dello scalo aeroportuale e, in questo caso, si tratterà di una eventualità nella quale il peso viene completamente escluso da quello del bagaglio a mano.