Logistica: ne esiste una sola tipologia? Vademecum per gli ecommerce

Sono tantissimi gli ecommerce che, soprattutto nell’ultimo periodo in cui l’online è letteralmente esploso, hanno dovuto fare i conti con la logistica e tutto ciò che attiene a questo complesso processo.

Benché quindi di logistica e di servizio logistico se ne parli molto, sul tema vi è ancora molta confusione e si crede che, con questi termini, si faccia riferimento esclusivamente all’operazione che consiste nello spostamento delle merci, per esempio dal magazzino all’abitazione del cliente. Affinché un prodotto possa essere consegnato al cliente finale, però, non dev’essere solo spostato; il processo logistico è molto più complesso di così.

Per essere ancor più precisi, quando si parla di logistica, in realtà, si commette un errore ovvero quello di non differenziarla adeguatamente ma di ricondurre tutte le sue diverse esplicazioni sotto un unico termine ombrello.

Il processo logistico può essere suddiviso in:

logistica in ingresso o in entrata: in questo caso si fa riferimento a tutte quelle attività connesse alla gestione del magazzino inclusi i rapporti con gli eventuali fornitori e le attività di verifica della presenza di scorte o meno delle merci; logistica interna: sotto questo termine rientrano tutte le attività di smistamento dei materiali e di coordinazione del personale affinché la produzione possa avere inizio; logistica distributiva o dei trasporti: questa tipologia di logistica è impegnata nella gestione di tutta la rete distributiva dei prodotti e tale attività avviene nel rispetto di quanto concordato tra l’azienda e il cliente; logistica di ritorno o inversa: in questa categoria rientrano tutte le operazioni connesse alla gestione dei resi.

Operatori e logistica: a chi affidare questo compito?

Occuparsi efficacemente di tutto il processo logistico affinché si possa parlare davvero di una “logistica integrata” è complesso ed anche, talvolta, pieno di insidie.

Solitamente, all’interno delle organizzazioni aziendali vi sono più figure coinvolte in tutte le attività prima menzionate ognuna secondo una specifica mansione. È possibile, però, che negli ecommerce, soprattutto alle prime armi, non vi sia il personale adeguato allo svolgimento delle stesse pertanto, la logistica ne può risentire così come l’andamento di tutta l’attività.

Sono tantissimi gli ecommerce che hanno scelto, stando alle ultime ricerche condotte nel settore, di rivolgersi ad uno specifico servizio ovvero quello della “Logistica Conto Terzi” per ovviare alle difficoltà prima menzionate.

Accedendo al servizio appena menzionato, i proprietari degli ecommerce così come i dipendenti dello stesso, hanno la possibilità di concentrare tutte le loro attenzioni sull’attività e sulla crescita della stessa senza doversi preoccupare, direttamente, della logistica e di tutto ciò che ruota attorno alla stessa.

LogiTre, in questo settore, è diventato, nel tempo, un vero e proprio punto di riferimento dal momento che, con professionalità ed esperienza, propone ai propri clienti una completa gestione della logistica ecommerce. In particolare, questo fornitore logistico esterno offre, fra i propri servizi:

l’evasione degli ordini entro 24h dal momento in cui sono stati ricevuti; spedizioni tracciate in 1-2 giorni; report giornalieri sull’attività logistica svolta (ordini evasi e spediti, per esempio); la creazione di un account manager in modo che l’ecommerce può essere sempre aggiornato sullo status delle attività inerenti alla logistica; spedizioni per ecommerce e marketplace; gestione dei resi.

Un ecommerce che ha l’obiettivo del successo, non può che investire sulla logistica dal momento che, proprio da quest’ultima dipende la soddisfazione dei clienti e quindi, la crescita o meno dell’attività.