Lotteria Italia 2022: quali sono i programmi TV abbinati alle estrazioni

La nuova edizione della Lotteria Italia sta già riscuotendo un grandissimo successo e la cosa non sorprende più di tanto. Parliamo d’altronde di uno dei giochi di sorte più amati dagli italiani: apprezzato anche da coloro che non sono soliti spendere denaro per tentare la sorte. Eppure, quella della Lotteria Italia è una vera e propria tradizione nel nostro Paese ed una volta all’anno in moltissimi decidono di concedersi questo sfizio, nella speranza di essere baciati dalla dea bendata e vincere un bel premio.

Iniziata ufficialmente il 19 settembre, la Lotteria Italia 2022 si concluderà come da tradizione il 6 gennaio con l’estrazione finale dell’Epifania. Quali sono però i programmi TV abbinati in questa nuova edizione? Oggi scopriremo proprio questo, mentre per conoscere tutte le altre news sulle estrazioni e biglietti vincenti Lotteria Italia vi rimandiamo al portale ufficiale.

Lotteria Italia 2022: il programma TV abbinato ai premi giornalieri

“È sempre Mezzogiorno!”: è questa la trasmissione abbinata al daytime della nuova edizione della Lotteria Italia, durante la quale vengono estratti i premi giornalieri. Il programma TV, condotto da Antonella Clerici, va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 11:55 e consente a coloro che hanno scelto di partecipare alle estrazioni giornaliere di sapere se hanno vinto un premio. Ricordiamo, a tal proposito, che non è sufficiente aver acquistato un biglietto della Lotteria Italia per poter partecipare alle estrazioni dei premi giornalieri previste durante il programma TV “È sempre Mezzogiorno!”. Per avere questa opportunità, è necessario registrare il proprio biglietto seguendo la procedura online oppure telefonica.

Nel corso della trasmissione condotta dalla Clerici, è possibile verificare se si è vinto un premio controllando la grafica in sovraimpressione, che indica chiaramente il numero del biglietto fortunato ed il luogo in cui è stato venduto.

Lotteria Italia 2022: il programma TV abbinato all’estrazione finale

L’estrazione finale, che come da tradizione avviene il giorno dell’Epifania e dunque il 6 gennaio, viene trasmessa in diretta nel corso del programma TV “Soliti Ignoti – Il Ritorno”. Il game show di Amadeus andrà in onda, con una puntata speciale dedicata proprio alla Lotteria Italia, il 6 gennaio 2023 in prima serata su Rai 1 e nel corso della trasmissione saranno comunicati i primi 5 biglietti vincenti.

Nella scorsa edizione della Lotteria Italia, il programma TV condotto da Amadeus era abbinato anche alle estrazioni giornaliere che invece come abbiamo visto quest’anno sono state associate alla trasmissione “È sempre Mezzogiorno!”.

Lotteria Italia 2022: come sapere se il proprio biglietto è vincente

Coloro che non dovessero riuscire a seguire le estrazioni in diretta, sia per quanto riguarda i premi giornalieri che quelli legati al sorteggio finale della Lotteria Italia, hanno sempre la possibilità di verificare se i propri biglietti siano vincenti. È sufficiente infatti collegarsi al portale ufficiale della Lotteria Italia oppure scaricare l’app My Lotteries sul proprio dispositivo mobile ed inserire il codice identificativo del proprio biglietto. In pochi minuti si può sapere se si è stati fortunati o meno e conoscere l’eventuale premio vinto.