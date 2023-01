Lotteria Italia 2023, biglietti e montepremi: l’estrazione ai Soliti Ignoti il 6 gennaio

Come da tradizione dal 2002 la Lotteria Italia è abbinata continua ai programmi tv della RAI. “Fantastico”, “Carramba! Che Fortuna”, “Ballando sotto le stelle”, “La prova del cuoco”, “Affari Tuoi” e ad oggi i “Soliti Ignoti – il ritorno”. Durante la trasmissione viene comunicata l’estrazione di premi giornalieri.

I biglietti e i montepremi della Lotteria Italia del 2023

Il 20 dicembre 2021, sono ripresi i premi della trasmissione i Soliti Ignoti condotta da Amadeus e trasmessa su Rai1 in diretta tv e in streaming sul sito Rai.tv Se hai un biglietto online lo vedi nella tua area conto gioco sul tuo computer o mobile e puoi inviarlo immediatamente in pochi click inserendo i dati necessari. Se comprato on line il biglietto, il codice di 10 cifre per le vincite giornaliere viene automaticamente preinserito dal sistema. Sarà sufficiente inserire un vostro numero di telefono dove poter essere contattati in caso di vittoria.

Ad ogni modo, il codice una volta inviato è valido per tutti i premi giornalieri. Se hai un biglietto cartaceo devi scoprire il codice e inserirlo sul sito lotteria-italia.it. Qui trovate la locandina e il regolamento (pdf). insieme agli stessi dati richiesti online. Se il tuo codice verrà estratto, vincerai uno dei premi. Il codice estratto ed il premio ad esso attribuito saranno pubblicati sui siti www.adm.gov.it e su questo sito e su tutti i siti gestiti da Giochi24.

Il premio in palio per la prima categoria nel 2022 è di 5 Milioni (€5.000.000). Il vincitore sarà stabilito in seguito all’estrazione finale del 6 gennaio 2023. Altre categorie premi: prima, seconda e terza categoria.

I CATEGORIA:

Premio da 5 milioni di euro.

Premio da 2 milioni di euro.

Premio da 1 milione di euro.

Premio da 500 mila euro.

Premio da 250 mila euro.

Per la II CATEGORIA, si potranno vincere: 20 premi da 50 mila euro.

Per la III CATEGORIA, si potranno vincere: 100 premi da 25 mila euro.