Luca Ciriani: chi il Ministro ai Rapporti col Parlamento, l’esperienza politica, famiglia, Instagram

Luca Ciriani nasca a Pordenone, il 26 gennaio 1967. E’ un politico italiano, senatore della XVIII legislatura e in precedenza consigliere regionale del Friuli-Venezia Giulia. E’ stato scelto da Giorgia Meloni nel ruolo di Ministro ai Rapporti con il Parlamento.

L’esperienza politica di Luca Ciriani

La sua carriera politica è iniziata nel 1995 in Alleanza Nazionale, quando diventa consigliere comunale di Fiume Veneto. Qui diventa consigliere del Friuli-Venezia Giulia nel 1998, nel 2008 aderisce al Popolo delle Libertà e diventa Vicepresidente regionale. Nel 2015 entra in Fratelli d’Italia. Nel 2018 è Presidente del gruppo in Senato di Fratelli d’Italia. E’ rieletto al Senato nel 2022.

La famiglia

E’ sposato e con un figlio. Inoltre, è fratello dell’attuale sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani.

Instagram

E’ possibile trovarlo su Instagram al profilo @luca.ciriani. Qui pubblica tutto il materiale inerente il suo ruolo istituzionale.