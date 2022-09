Lucrezia Massari: chi è, età, carriera, fidanzato, Instagram, foto, altezza, Il Paradiso delle Signore 7

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Lucrezia Massari, attrice che rivedremo nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore.

Chi è Lucrezia Massari che interpreta Floria Ravasi

Lucrezia Massari. Si chiama così la giovane attrice che interpreta Flora Ravasi, figlia illegittima di Achille, nella soap opera italiana che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. E cioè Il Paradiso delle Signore, giunto alla sua settima stagione. Lucrezia ha origini toscane, è nata a Massa Carrara nel 1994, ha 28 anni e sappiamo che, prima di diventare attrice, ha studiato al liceo artistico. Poi si è buttata a capofitto nel mondo della recitazione: ha frequentato diversi laboratori e ha preso parte a numerosi spettacoli.

Il debutto al cinema

Dopo aver conseguito il diploma in recitazione a Roma, nel 2017 ha debuttato al cinema con il film I’m Endless like the space, poi nel 2019 ha recitato nella fiction della Rai Pezzi Uniti. E dal 2021, invece, veste i panni di Flora Ravasi.

Le curiosità di lei, fidanzato

Lucrezia ama la danza e la pittura, ma è stata anche Miss Miluna Toscana a Miss Italia nel 2012. Non sappiamo se sia fidanzata o meno, sembra essere single e sui social non fa trapelare nulla.

Instagram: Lucrezia Massari punta sui social

Lucrezia ha un profilo Instagram e con l’account @crulezia_msr vanta oltre 13 mila followers.