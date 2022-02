Luna Piena della Neve, quando e come vederla oggi 16 febbraio 2022: orario e significato

Nella giornata di oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, sarà possibile osservare quella che è denominata Luna Piena della Neve. Ma di cosa si tratta e cosa significa questo nome? Deriva dalla tradizione dei nativi americani Dakota i quali decisero di omaggiare il satellite ribattezzandolo in funzione delle abbondanti nevicate del periodo.

Quello di nominare la Luna affiancandoci un appellativo di volta in volta non è certo una novità e numerosi esempi vengono offerti dalle varie culture. La stessa Luna Piena della Neve è nota anche come Luna del Ghiaccio, Luna del Lupo, Luna Ossuta e così via.

Dove vedere oggi la Luna piena della Neve

La Luna Piena della Neve sorgerà a EST alle 17.30 circa ora di Roma. La fase in cui sarà pienamente visibile sarà tuttavia mezzora dopo, esattamente alle 17.58. Tutte le indicazioni sono riportate nel portale dell’Unione degli Astrofili Italiani raggiungibile al seguente link. In tutto la luna resterà visibile per tre giorni.

Cos’è la Luna piena della Neve

La Luna del Ghiaccio rappresenta la luna dell’inverno. Le scorte di cibo sono oramai contate, la legna comincia a dover essere misurata per evitare, se l’inverno fosse lungo, di patire il freddo. In alcune annate il gelo arriva persistente toccando molti gradi sotto zero; la terra è dura, fredda, apparentemente morta.

Resistere a questo mese è l’ultimo sforzo prima dell’atteso arrivo della nuova stagione. La Luna del Ghiaccio attraversa quasi ogni anno il Sabba di Imbolc o Candelora: si invita la luce ed il calore a tornare, si invita la benedizione della dea celtica Brigid a portare nuovamente fecondità alla terra. È il tempo delle previsioni e dei pronostici per la nuova stagione imminente, è il periodo per il calcolo del momento favorevole per le semine, ricordando che Candelora al solicello siamo solo a mezzo inverno.