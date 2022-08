Macchine fotografiche usate: consigli utili per gli acquisti

Il boom dal punto di vista tecnologico odierno si deve senz’altro a una diffusione sempre maggiore del web. Ci sono piattaforme che consentono di acquistare qualsiasi tipo di prodotto, come ad esempio una macchina fotografica usata. Sono numerose le opzioni che si possono prendere in considerazione, ma serve capire quale possa essere quella più adatta alle proprie esigenze, anche dal punto di vista economico.

È importante tener conto che una macchina fotografica usata, di qualche anno, è una soluzione ottimale per la maggior parte degli appassionati amatori di fotografie. Stesso discorso per quanto concerne gli obiettivi usati che, spesso e volentieri, rappresentano un’ottima scelta, a patto che abbiano integrati i vari comandi e le motorizzazioni dedicate all’autofocus e, chiaramente, non abbiano subito troppo dell’usura o del passare del tempo.

Come cercare una macchina fotografica sul web

Come detto, ci sono numerosi portali online, di cui alcuni che si occupano anche del ritiro macchine fotografiche usate, ma il primo passo deve essere sempre quello di capire alla perfezione ciò di cui si ha effettivamente bisogno, senza dimenticare il fatto di stabilire un budget che dovrà essere rispettato.

In seguito, si consiglia di svolgere un po’ di ricerche, in maniera da poter trovare la macchina fotografica usata dal prezzo più conveniente. Per poter ottenere un buon risparmio in riferimento agli obiettivi, la soluzione dell’usato è sempre molto allettante, dato che con dei prezzi senz’altro inferiori, riescono a garantire una qualità ancora decisamente interessante.

Spesso capita che i produttori lancino sul mercato un modello di corpo macchina nuovo praticamente con cadenza annuale. Di conseguenza, in tanti sostengono come il periodo più azzeccato per puntare all’acquisto di un corpo macchina, sia proprio quello di uscita del modello di nuova generazione. Uno dei suggerimenti più importanti da seguire è senz’altro quello di capire il livello di usura che caratterizza il corpo macchina, dal momento che ci sono diverse componenti che tendono a consumarsi maggiormente con l’utilizzo.

Perché serve prestare attenzione alla scelta dell’usato

Piuttosto di frequente, quando si ha intenzione di lanciarsi verso le occasioni che stuzzicano di più il proprio interesse, c’è sempre una notevole diffidenza nel momento in cui le somme richieste sono molto elevate.

Tra gli aspetti su cui conviene concentrarsi di più troviamo senz’altro la compatibilità e il quantitativo di scatti. State attenti alla marca della macchina fotografica usata. A volte, in effetti, può capitare di avere già a disposizione uno oppure diversi obiettivi ed è chiaro che è sempre meglio scegliere il medesimo produttore. Nella maggior parte dei casi, gli obiettivi sono in grado di adeguarsi solo ed esclusivamente a device della medesima marca.

Un altro criterio da prendere in considerazione e valutare davvero a fondo è senz’altro il numero degli scatti. Questo aspetto si può paragonare un po’ al numero dei chilometri per un’auto. Insomma, il numero degli scatti effettuati permette anche di capire a quale punto del ciclo di vita sia arrivata una fotocamera. Mediamente, il consiglio è quello di rispettare una soglia intorno ai 10 mila scatti. Se doveste valutare una macchina fotografica usata con più di 10 mila scatti, allora probabilmente è meglio puntare su una soluzione nuova di zecca.

In base al produttore su cui si decide di puntare, ci sono diversi sistemi che possono tornare utili per capire il numero degli scatti che sono stati effettuati da una macchina fotografica. Ad esempio, per i modelli Sony, si devono verificare i dati mediante il sito online del produttore, mentre per Nikon si possono leggere i dati mediante i dati EXIF. Infine, con Canon la lettura dei dati può essere svolta mediante un programma del tutto particolare.