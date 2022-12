Macchine multifunzione, quando la scienza incontra l’allenamento

Che tu sia un amante della palestra o preferisca l’allenamento casalingo le macchine multifunzione possono essere per te un valido alleato. Come saprai il tuo corpo, per migliorare le sue performance, ha bisogno di stimoli progressivamente più allenanti, questo implica anche un utilizzo di carichi sempre più elevati. Quando si lavora con pesi di un certo tipo bisogna considerare la necessità di uno spazio casalingo non indifferente, se invece si è in palestra bisogna calcolare il tempo necessario a preparare il carico e quello occorrente a sistemarlo dopo la sessione allenante, a meno che tu non voglia essere uno di quei maleducati da palestra che lasciano in giro gli attrezzi!

A casa o in palestra quindi una macchina multifunzione può soddisfare molte delle tue esigenze di allenamento, offrendoti notevoli vantaggi.

Cos’è una macchina multifunzione?

Possiamo considerare una macchina multifunzione come una stazione di allenamento che ci consente di lavorare su diversi gruppi muscolari, scegliendo il carico adeguato e modulando l’ intensità sulle varie combinazioni disponibili.

Una macchina multifunzione è personalizzabile con numerose opzioni di equipaggiamento tra le quali scegliere, pertanto ti consente di selezionare con quale attrezzatura ti senti più a tuo agio e di programmare al meglio i tuoi workout in funzione degli obiettivi che intendi raggiungere. Inoltre buona parte delle macchine multifunzione dispone di opzioni per allenare tutto il corpo o più distretti muscolari. Insomma è un po’ come raccogliere tutta la tua attrezzatura sparsa e inserirla in una piccola stazione di allenamento dove puoi trovare tutto a portata di mano, in uno spazio relativamente ristretto.

Spesso ci si pone la domanda se le macchine multifunzione consentano di ottenere risultati validi quanto quelli ottenibili con i pesi liberi. La risposta è senza dubbio: assolutamente SI!

Quando si spostano dei carichi i muscoli non sono particolarmente interessati alla tipologia di peso da spostare, ma semplicemente a quanta forza ed energia occorre per spostarlo. Ecco perché puoi ottenere risultati con qualsiasi tipologia di allenamento muscolare. Che tu ti affidi ai pesi, al corpo libero o ad una multifunzione, la differenza in termini di risultati la farai con la costanza ed una buona programmazione dell’allenamento. In aggiunta, grazie ad una macchina multifunzione, puoi ottenere uno stimolo allenante estremamente efficace potendo usufruire di tutta una serie di vantaggi per nulla trascurabili:

Facilità d’uso

Consente di eseguire una vasta gamma di esercizi adatti a qualsiasi livello di allenamento, il tutto anche a casa. Non importa quanto tu sia avanzato nel grado di esperienza, una macchina multifunzione può offrire qualcosa di buono per tutti!

Sicurezza

Il movimento guidato, rispetto al peso libero, permette una migliore esecuzione tecnica degli esercizi, a tutto vantaggio di tendini e giunture che ringrazieranno sentitamente. Il rischio di infortunio quindi è notevolmente più basso e si riduce di molto anche il possibile sovraccarico funzionale causa di molteplici infiammazioni tendinee.

Versatilità

Un altro aspetto chiave di quanto possano essere utili le multifunzione, soprattutto a casa, è la loro versatilità. È difficile e dispendioso dotarsi di attrezzatura da palestra domestica che funzioni in modo efficace su ogni gruppo muscolare, ma è esattamente per risolvere questo problema che vengono progettate le macchine multifunzione. In uno spazio ridotto puoi avere quasi una palestra intera!

Progressività del carico allenante

Infine un altro aspetto essenziale per valutarne l’acquisto: le macchine multifunzione hanno grande capacità di peso utilizzabile in totale sicurezza. Ciò significa che possono accompagnarti durante l’intero percorso di costruzione muscolare permettendoti di aumentare progressivamente il carico allenante.

Quindi, se sei alla ricerca di un nuovo boost per i tuoi obiettivi di allenamento, una macchina multifunzione può essere la soluzione ideale per te, un investimento di oggi che può restituirti risultati importanti per gli anni a venire.

