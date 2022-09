Magnesio e attività sportiva: i suoi vantaggi per gli atleti

Il magnesio è un minerale essenziale per il corpo umano, considerando che svolge un ruolo fondamentale in oltre 300 reazioni biochimiche. È particolarmente importante per gli atleti poiché è coinvolto nella produzione di energia, nel corretto funzionamento del metabolismo e nell’attività muscolare. Bassi livelli di magnesio possono portare a conseguenze come l’affaticamento, le scarse prestazioni atletiche e un insufficiente recupero muscolare. Ecco perché oggi vedremo insieme i principali benefici del magnesio per gli atleti.

Il magnesio fa bene al cuore

Una delle funzioni più importanti del magnesio è quella di contribuire alla salute e al corretto funzionamento del cuore. Ciò è dovuto alla sua capacità di regolare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca. Inoltre, il minerale in questione ha un ruolo fondamentale nella protezione del cuore dai danni causati dalle infiammazioni. Si tratta di informazioni che vengono riportate anche negli approfondimenti online degli esperti, che spiegano appunto a cosa serve il magnesio. Considerando l’importanza di un cuore in salute per gli atleti, si capisce quanto sia fondamentale assumere alimenti contenenti questo minerale.

Può migliorare le prestazioni atletiche

Il magnesio ha dimostrato di migliorare le prestazioni atletiche, e ci sono numerose ricerche che lo provano. In una di queste, i ciclisti che hanno assunto integratori di magnesio per quattro settimane sono stati in grado di pedalare più forte, e per periodi di tempo più lunghi. In un altro studio, gli atleti che assumevano magnesio prima dell’esercizio erano in grado di correre più a lungo, e avevano una frequenza cardiaca più bassa durante la corsa.

Aiuta i muscoli a recuperare dopo lo sforzo

Lo sforzo fisico esaurisce le riserve di magnesio nel corpo, e può portare ad un aumento del rischio di infiammazioni e dello stress ossidativo. Questo può ritardare il recupero muscolare dopo l’attività fisica. È stato dimostrato che l’integrazione di magnesio riduce l’infiammazione e accelera il recupero muscolare dopo le sessioni sportive, favorendo le prestazioni degli atleti nel medio e nel lungo periodo.

Migliora la produzione di energia

Questo minerale viene coinvolto nella produzione di energia a livello cellulare, e bassi livelli di magnesio possono causare – come detto – affaticamento. Mantenere livelli adeguati di magnesio attraverso la dieta o l’uso di integratori può aiutare a ridurre l’affaticamento, aumentando la produzione di energia negli atleti, in modo del tutto naturale e sicuro.

Migliora la qualità del sonno

Il magnesio è coinvolto nella produzione della melatonina, un ormone che regola i cicli sonno-veglia. Le ricerche scientifiche hanno dimostrato che l’integrazione di magnesio può migliorare la qualità del sonno, il che ovviamente va a vantaggio anche degli sportivi. Gli atleti, infatti, hanno bisogno di dormire per riprendersi adeguatamente dagli sforzi fisici.

Può migliorare la salute delle ossa

Il magnesio svolge un ruolo fondamentale anche nel processo di mineralizzazione delle ossa, tramite il quale queste ultime vengono rinforzate. Alcune ricerche suggeriscono che l’integrazione di magnesio può migliorare la densità ossea in tutti i soggetti, compresi gli atleti. In conclusione, ci si trova di fronte ad un minerale ricco di proprietà indispensabili per gli sportivi.