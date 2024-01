Mangiare senza sale, benefici o danni? Cosa dicono gli esperti

Ci sono dei luoghi comuni che diventano, troppo spesso, regole precostituite, senza accertare se effettivamente si tratta di scelte che fanno bene alla salute. Una di queste è quella di ritenere che il sale faccia male alla salute. Sarà vero?

L’eccesso di sale può provocare conseguenze dannose per l’organismo, con malattie che possono portare anche alla morte. Ma resta il dubbio se sia davvero corretto eliminare del tutto il sale dalla nostra alimentazione.

Troppo sale sulle tavole degli italiani

Un dato certo, che arriva dall’Organizzazione Mondiale della Salute, è che gli italiani tendono a utilizzarne il doppio della dose quotidiana consigliata, questo poiché si mettono a tavola, troppo spesso, alimenti che sono ricchi di sale, come ad esempio: formaggi stagionali, salumi, dolci e non di meno prodotti in scatola. Tutti alimenti che ci inducono ad assumere un eccesso di sale. Questo, però, non significa che non rappresenti un alimento necessario al nostro organismo.

Il sale fa bene o fa male?

Anche il sale ha una sua preziosa funzione. Contribuisce, infatti, in quanto fonte di sodio, al regolare funzionamento dell’organismo umano, in quanto coinvolto nella trasmissione degli impulsi nervosi, oltre ad avere un effetto riequilibrante dei liquidi del nostro corpo. Si tratta, perciò di un condimento che non deve essere completamente eliminato dalla dieta giornaliera. Anche la totale rimozione, insomma, può provocare conseguenze dannose.

Ci solo rischi ad eliminare il sale dalla dieta se non si hanno problemi di salute?

I rischi, eliminando il sale, esistono tanto quanto il suo consumo eccessivo. Gli esperti ritengono che toglierlo o diminuirlo drasticamente senza che vi sia una oggettiva necessità, senza che venga stabilito da un medico, può provocare diabete di tipo 2, ma anche far aumentare colesterolo e trigliceridi. A questo si aggiunge, inoltre che, sempre secondo studi specifici, è stato accertato che diminuire troppo, in alcuni casi fino ad eliminare, il sodio, può provocare un aumento di ormoni che favoriscono malattie cardiovascolari anche gravi.

Qual è l’uso corretto del sale?

Insomma, come spesso succede, occorre un uso equilibrato del sale, senza eliminarlo completamente dall’alimentazione, però. Una cosa è certa, vanno tolti di mezzo tutti quei cibi cosiddetti ‘trasformati’ che sono tra quelli che forniscono maggior apporto di sodio, che, non bisogna dimenticare, può anche essere controllato grazie all’assunzione di altri alimenti che tendono a riequilibrarlo o addirittura a eliminarlo, tra tutti la frutta e la verdura. A dover stare attenti all’uso eccessivo, sempre secondo gli esperti, sono coloro che soffrono di ipertensione o di una eccessiva ritenzione di liquidi, ma sempre dietro consiglio medico. Per il resto sembrerebbe che un equilibrato uso del condimento non sia dannoso alla salute.