Manifestazione No Green Pass e protesta contro la guerra oggi sabato 5 marzo 2022 a Roma: orario, programma e luogo

Manifestazioni ed eventi sportivi a Roma: weekend pieno di impegni per i romani, che soprattuto oggi potrebbero subire dei cambiamenti ai loro programmi a causa degli appuntamenti previsti per questi due giorni, che andranno ad incidere anche sul traffico e sulla circolazione dei bus. Oggi ci saranno due importantissime manifestazioni per dire no alla guerra, ma anche una manifestazione dei no Green Pass. La zona dello stadio Olimpico sarà poi trafficatissima a causa della partita in casa della Roma con l’Atalanta.

Anche la giornata di domani, domenica 6 marzo, sono previsti appuntamenti: un’altra manifestazione per la paceSempre domani ci sarà la mezza maratona: si correrà dall’Eur fino a Ostia. Ma ecco il programma nel dettaglio.

Sabato 5 marzo, i cortei per la pace

Oggi pomeriggio, sabato 5 marzo, a Roma si svolgeranno due cortei per la pace in Ucraina. Si tratta di una doppia manifestazione nazionale per dire no alla guerra. La manifestazione è stata organizzata dalla Cgil insieme alla Rete italiana Pace e disarmo. Il primo appuntamento è alle 14:00, fino alle 16:00, in piazza della Repubblica, con la partecipazione prevista di 15 mila persona. Saranno istituiti divieti di sosta in piazza della Repubblica. Alle 17:00, fino alle 19:00, il secondo appuntamento: la manifestazione si sposta a piazza di Porta San Giovanni, dove sono attese circa 25 mila persone. anche qui saranno istituiti i divieti di sosta: non solo a piazza di Porta San Giovanni, ma anche su viale Carlo Felice e via Andrea Provana.

Ci saranno inoltre possibili deviazioni su 26 linee di bus Atac. Si tratta delle linee 3, 16, 40, 51, 60, 62, 63, 64, 66, 70, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 100, 160, 170, 360, 492, 590, 792, 910 e H.

Manifestazione no Green Pass

Sempre oggi si svolgerà una manifestazione No Green Pass, organizzata dall’associazione “Popolo della Famiglia”. I contrari al certificato verde scenderanno nuovamente in strada oggi alle ore 15:00, fino alle 18:00, al Circo Massimo. La manifestazione nascerà dal piazzale Ugo La Malfa: i partecipanti ancora una volta mostreranno il loro malumore contro le regole imposte dal Governo sull’utilizzo del Green Pass e sull’obbligo del vaccino per gli over 50 e per alcune categorie di lavoratori. Per questa manifestazione è prevista la presenza di circa 1.000 persone, che si sposteranno al Circo Massimo solo nel caso dovessero superare questo numero, per ragioni di sicurezza. Qualora la manifestazione si spostasse nell’arena del Circo Massimo, potrebbero essere chiuse al traffico via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via Santa Maria in Cosmedin e via Petroselli, con conseguenti deviazioni delle linee Atac 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716 e 781.

La partita di serie A Roma – Atalanta

Tra le varie manifestazioni ce n’è anche una sportiva: si tratta dell’incontro di serie A Roma Atalanta. La partita si svolge allo Stadio Olimpico alle 18:00. Si prevede quindi maggiore traffico e qualche disagio.

Manifestazioni per la pace domenica 6 marzo

Anche domenica 6 marzo si svolgeranno manifestazioni per la pace. Il primo corteo contro la guerra in Ucraina, organizzato dall’Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia è previsto a piazza della Repubblica dalle 14:00 alle 15:30. Si prevede la partecipazione di circa 2 mila persone. La manifestazione riprenderà poi dalle 16,30 alle 18:00 nei pressi di Piazza Venezia, a piazza Madonna di Loreto: in questo caso sono previste 3 mila persone.

Atac preannuncia che, in caso di chiusure al traffico, verranno deviate le linee bus H, C3, 5, 14, 16, 40, 50, 60, 62, 63, 64, 66, 70, 71, 80, 82, 83, 85, 100, 105, 117, 150F, 160, 170, 360, 492, 590, 649, 714, 910.

La mezza maratona Roma Ostia

Domani sarà una bella giornata per gli atleti e per gli amanti della corsa, un po’ meno per chi si sposta in auto e deve percorrere il tratto da Roma a Ostia. La strada infatti resterà chiusa perché sarà impegnata dalla Mezza Maratona: sin dalle 5:30 del mattino fino alle 15,30 ci saranno le chiusure. Domani è infatti prevista la Mezza Maratona che va da Roma Eur fino a Ostia percorrendo appunto via Cristoforo Colombo.

Sono previste, oltre alle chiusure al traffico, anche deviazioni o limitazioni per i bus di 27 linee Atac: 06, 014, 016F, 070, 30, 31, 73, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 714, 762, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 779, 780, 788, 791, C7 e C13.