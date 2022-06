Manutenzione della piscina: abbattere i costi con le coperture

Per gestire una piscina privata bisogna considerare i costi di manutenzione, spese che bisogna inevitabilmente affrontare per mantenere la vasca e l’acqua sempre pulite e in perfette condizioni. D’altronde, le piscine richiedono attenzioni e cure costanti, con attività da svolgere quotidianamente come la pulizia dell’acqua.

Tra le spese di manutenzione bisogna tenere conto dei costi per l’acqua, sia per il riempimento iniziale che per i rabbocchi e le sostituzioni ogni due anni, le spese legate al sistema di filtraggio, ai trattamenti con il cloro e i ricambi dei filtri. Inoltre, bisogna conteggiare anche i costi inerenti l’acquisto di prodotti e dispositivi per la pulizia della vasca, come il robot per la piscina, il retino e le spazzole.

Naturalmente, la spesa può variare in base al tipo e alle dimensioni della piscina e alle modalità d’utilizzo, con costi superiori se ci si avvale di una ditta esterna. Per risparmiare sui costi di manutenzione, in ogni caso, è possibile installare una copertura per piscina di qualità, scegliendo un modello adatto in termini di design e funzionalità.

I vantaggi delle coperture per ridurre i costi di manutenzione della piscina

Le coperture per piscina aiutano a proteggere la vasca dagli agenti esterni e dalle intemperie, diminuendo le esigenze di manutenzione periodica con conseguenti benefici economici per ridurre le spese di mantenimento della vasca.

Attraverso la copertura giusta è possibile risparmiare sui costi di pulizia dell’acqua e della vasca, le spese per l’acqua grazie alla minore evaporazione e abbattere i costi per il riscaldamento dell’acqua.

Ovviamente è importante scegliere proposte di qualità, come le coperture per piscina realizzate da Abritaly, tra le principali realtà italiane, con una presenza consolidata a livello europeo e in grado di offrire un catalogo esclusivo con oltre 45 prodotti dal design Made in Italy.

Le coperture di Abritaly per le piscine sono caratterizzate da un’elevata qualità costruttiva, tecnologie all’avanguardia e uno stile italiano moderno ed elegante, con la possibilità di richiedere un progetto su misuracompletamente personalizzato.

Scegliere una copertura di qualità per la piscina significa realizzare un investimento intelligente, con il quale non solo risparmiare sulle spese di manutenzione, ma allo stesso tempo valorizzare la piscina e l’intera proprietà con un prodotto brevettato.

A seconda del modello, le coperture offrono anche altri vantaggi, come la possibilità di balneabilità costante durante tutto l’anno, oppure una maggiore sicurezza della zona piscina.

Inoltre, bisogna considerare il comfort e la comodità offerti da una moderna copertura per piscina, in quanto la presenza di questa struttura riduce l’ingresso di foglie e altri detriti, diminuendo la necessità di realizzare una pulizia continua e frequente della piscina.

La copertura rallenta anche la proliferazione di batteri e alghe, agevolando la pulizia della vasca attraverso robot automatizzati e spazzole manuali.

Come risparmiare nell’acquisto di una copertura per piscina

Oltre ad offrire dei benefici notevoli nell’abbattimento dei costi di manutenzione, è possibile usufruire di importanti agevolazioni per l’acquisto di una copertura per la piscina.

In particolare, nel 2022 è disponibile il cosiddetto bonus piscine, una detrazione fiscale legata al bonus ristrutturazione valida per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni di piscine.

Le agevolazioni prevedono una detrazione a partire dal 50%, la quale può arrivare al 65% per i lavori che interessano il sistema di riscaldamento della piscina, come l’installazione di una pompa di calore o di un sistema solare termico.

Per quanto riguarda la ristrutturazione della piscina, tra gli interventi ammissibili ci sono i lavori di impiantistica, le ristrutturazioni estetiche e quelle funzionali, tra cui l’installazione di coperture e di sistemi di idromassaggio.

In questo momento, dunque, conviene investire nell’ammodernamento della piscina, con la possibilità di apportare delle migliorie estetiche e funzionali per rendere la struttura più efficiente e meno costosa da mantenere.

Ad ogni modo, è importante avvalersi sempre del supporto di aziende qualificate e specializzate, per valutare tutte le possibilità a disposizione e scegliere i prodotti adatti per migliorare la propria piscina e risparmiare.