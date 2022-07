Marketing ristorazione: come valorizzare un ristorante online

Il mondo della ristorazione sta avendo un vero e proprio boom. Grazie anche ai programmi televisivi, il numero di locali sta aumentando in modo considerevole e le persone che possono stanno investendo proprio in questo settore. Fai parte anche tu di chef che desiderano buttarsi nel mondo dell’imprenditoria? O sei un imprenditore che ha avviato questa tipologia di attività? Probabilmente questo post fa per te; vogliamo infatti parlarti di marketing per ristorazione dandoti qualche consiglio su come valorizzare un ristorante online.

Gli strumenti di marketing da valutare

Il sito web è il primo strumento di marketing da considerare. Deve essere bello, user friendly e ricco di contenuti. Inoltre, deve essere ottimizzato per i motori di ricerca (SEO) in modo da apparire tra i primi risultati quando qualcuno cerca informazioni sulla tua attività.

Le campagne pubblicitarie sono uno degli strumenti di marketing più comuni. Molte piccole attività non riescono a sopravvivere senza una campagna pubblicitaria efficace. Questa consiste nell’invio di un messaggio promozionale a un pubblico mirato. La campagna deve essere studiata molto bene per essere efficace. Bisogna pensare al target, all’obiettivo, al messaggio e alla strategia da utilizzare.

Qualunque attività commerciale deve essere presente sui social media. Questi strumenti sono indispensabili per far conoscere la propria attività a un numero sempre maggiore di persone. I social media offrono una grande visibilità e consentono di raggiungere un pubblico molto vasto. Inoltre, sono perfetti per fidelizzare i clienti. L’influencer marketing è un altro metodo efficace per raggiungere nuovi clienti. Si tratta di coinvolgere personalità influenti nel proprio settore per sponsorizzare la propria attività.

Marketing ristorazione: perché è importante la brand identity

Il tuo locale deve avere una propria identità, che si riflette nell’arredamento, nella location, nella cucina e nel servizio. Deve essere inconfondibile e distintivo rispetto agli altri ristoranti della zona. Il tuo sito web.

Più di metà della popolazione italiana è composta da pendolari, persone che ogni giorno si spostano per andare a lavoro. I ristoratori che vogliono attirarli come clienti devono puntare molto sulla qualità dei propri servizi e sull’originalità della proposta culinaria. Un’idea potrebbe essere quella di proporre piatti tipici della tradizione locale, ma cucinati in modo innovativo. Un altro elemento importante è la location: il ristorante deve essere facilmente raggiungibile, sia con i mezzi pubblici che in macchina. I prezzi devono essere adeguati alla qualità del locale e della proposta gastronomica.

Per attirare nuovi clienti, il tuo sito web deve essere ben strutturato e aggiornato con le informazioni sul locale (orari, menù, eventi) e i contatti (telefono, email, social media). La comunicazione deve essere curata nei minimi dettagli: dai volantini alle pagine social, tutto deve essere in linea con lo stile del tuo ristorante.

Marketing ristorazione online: cosa fare per spiccare il volo

Ti stai chiedendo quali siano gli strumenti più importanti online per promuovere un tuo locale? Partiamo dal primo:

– Il sito web. È la tua vetrina, il tuo biglietto da visita. Deve contenere tutte le informazioni di contatto per velocizzare una chiamata e una prenotazione ma anche il menù aggiornato così che le persone possano aver chiare le proposte. Inoltre ti suggeriamo di inserire le locandine di serate ed eventi particolari.

– I Social Network. Come accennato precedentemente sono un ottimo strumento di marketing, quasi una seconda vetrina. Perfetti per far atterrare gli utenti dopo le sponsorizzate, diventano uno strumento di comunicazione efficace anche per fare storytelling.

– Siti di recensioni. Se ne trovano diversi tra i più famosi c’è Tripadvisor ma anche Google Business sta andando forte. Fai in modo di rispondere alle recensioni, argomenta e ringrazia. Gli utenti saranno più incentivati a lasciare foto e opinioni che attireranno nuovi clienti.

– Coupon. Non si addice certo a tutti i ristoranti ma pensa che anche quelli di livello utilizzano sistemi come Groupon o TheFork per attirare nuovi clienti e fidelizzarli con menù di degustazione scontati.

Queste idee ti hanno incuriosito? Ne cerchi altre? Puoi approfondire il tema del marketing della ristorazione su ristorantetop.com.