Le tecniche per migliorare la circolazione, eliminare le tensioni muscolari e le infiammazioni, migliorare la tonicità del corpo, ma perfino per avere un riadattamento fisioterapeutico in caso di operazioni o fratture ossee, si chiamano semplicemente Massaggi corpo.

La disciplina che riguarda questa cura e terapia medica è antichissima, nei secoli ha dimostrato come essa possa dare realmente degli ottimi benefici ed è per questo che ultimamente sta tornando di “moda”. Gli stessi medici, in base alle patologie o malattie di cui soffre il proprio cliente, tendono a consigliare dei cicli terapeutici.

C’è maggiore informativa per i privati. Per esempio coloro che soffrono di problemi alla cervicale, alla schiena oppure alle mani e braccia, dovrebbero assolutamente optare per la scelta di sottoporsi a queste cure. I massaggi sono in grado di arrivare lì dove non arrivano le medicine e apportare reali benefici.

A cosa serve il massaggio?

Il massaggio può essere destinato ad una cura medica, una terapia fisioterapeutica oppure anche avere dei benefici che sono poi estetici. Esistono infatti massaggi tonificanti e rassodanti, che sono poi sciogli grasso ed eliminano totalmente i cuscinetti di adipe che da anni tormentano il corpo con la loro presenza inestetica.

Si tratta di un lavoro che deve essere eseguito da parte di validi professionisti del settore, cioè da fisioterapisti specializzati oppure che hanno eseguito dei corsi per studiare le diverse tecniche, che sono tante, e che portano ad avere degli obiettivi chiari.

Dunque il massaggio è beneficio sia a livello medico che estetico, ma conosciamoli meglio e in modo approfondito per decidere di cosa si ha bisogno e come sia possibile sfruttarli a proprio vantaggio.

Benefici per la circolazione

Si ha la tendenza a sottovalutare i benefici dei massaggi perché non se ne conoscono pienamente gli effetti. Da qualche anno la pubblicità è stata mirata più che altro sul rilassamento dei muscoli, dedicandosi ad un ciclo di massaggi che fossero più anti stress che realmente terapeutici, ma questa è stata una strategia di marketing che non ha portato a fare la giusta informazione.

I massaggi sono delle tecniche mediche antichissime, oggi applicate quando ci sono dei traumi muscolari, ossei o che derivano da patologie di vario genere. Lo studio fisioterapeutico si è concentrato su quali sono le azioni che i massaggi apportano e le persone che sono anziane dovrebbero subire un ciclo di massaggi almeno una volta all’anno, come mai? Perché i movimenti e le tecniche impiegate sono in grado di apportare dei benefici per il miglioramento della circolazione.

Dopo i 70 anni è normale che ci sia la sensazione di pesantezza alle gambe, questo nasce perché la circolazione e ritenzione idrica inizia a trovare molti ostacoli. Si tratta dunque di problemi che non si possono curare con dei farmaci, cosa che effettivamente capita! Quanti di noi hanno un nonno o un genitore che trascorre più tempo dai dottori, per avere delle medicine o fare analisi che permettano di eliminare il problema della pesantezza alle gambe? Tanti! Questo tempo e denaro si potrebbe impiegare in modo migliore con dei massaggi che siano drenanti e mirati al miglioramento della circolazione sanguigna.