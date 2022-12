Mercatino Giapponese a Roma: dove, le date e gli eventi in programma

Sbarca nel cuore di Roma il grande evento natalizio del Mercatino Giapponese. Per i Japan Days, il 10 e 11 dicembre, saranno i 5000 mq dal sapore industriale del PratiBus District ad ospitare per un week end intero una kermesse sul mondo del Giappone in tutte le sue sfumature. Market, spettacoli, workshop. L’area mercato più eclettica della capitale con 150 espositori provenienti da tutta Italia, proporrà una selezione che spazia dal classico del Kimono e del Bonsai, al pop colorato e hype della cultura nerd e kawaii.

Un palco ospiterà spettacoli tradizionali come la cerimonia del tè, i tamburi Taiko e la vestizione del kimono, concerti Jpop ma anche esibizioni arti marziali, teatro Kyogen, presentazioni di libri e degustazioni. In programma anche laboratori per tutte le età sulle arti della tradizione come l’origami, la calligrafia, l’ikebana o la pittura zen per citarne alcuni. E si potranno assaggiare street food tipico dei matsuri giapponesi, home food, sushi & poke, ramen & onigiri, birre giapponesi e sakè shop con possibilità di degustazioni e corsi.

Tante anche le attività pensate per i più piccoli tra cui la pesca giapponese, le console di videogame vintage, trucca bimbi e la libreria specializzata della casa editrice Osborne.

10-11 Dicembre

Viale Angelico 52, Roma

Orari 10.00 – 19.30

Biglietto giornaliero sul posto € 5,00. Bambini fino a 12 anni gratuito

