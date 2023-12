Messa di Natale 2023 con Papa Francesco domenica 24 dicembre: dove e a che ora vederla in diretta tv (e streaming

Messa di Natale 2023, ecco dove vederla domenica 24 dicembre, nella sera della Vigilia di Natale, in diretta televisiva. Il Natale, quel momento magico e amato da tutti, è finalmente arrivato e, come da tradizione, questa sera, come sempre il 24 dicembre, ci sono una serie di funzioni religiose da seguire, un appuntamento ‘fisso’ per i fedeli che non aspettano altro. In quest’articolo troverete tutte le informazioni sulla Messa di Natale 2023: dall’orario alla diretta tv, fino all’Urbi et Orbi di Papa Francesco in diretta dal Vaticano.

A che ora vedere la messa di Natale 2023 in diretta tv

Come ogni anno torna l’appuntamento con la messa di Natale celebrata dal Pontefice. Alcuni raggiungeranno Papa Francesco per seguire dal vivo la celebrazione liturgica, chi sarà impossibilitato a raggiungere Roma per essere presente alla funzione non dovrà dispiacersi perchè, come di consueto, potrà seguirla in diretta televisiva o in streaming. L’appuntamento con Papa Francesco, quest’anno è fissato per le 19.30 nella basilica di San Pietro.

Dove vederla in diretta tv

La messa di domenica 24 dicembre sarà in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News e sul canale Youtube di Vatican Media, ma i fedeli avranno la possibilità di seguirla anche in diretta su Rai 1 a partire dalle 19 e 30.

Messa di lunedì 25 dicembre e Urbi et Orbi

Dopo la celebrazione della sera della Vigilia, lunedì 25 dicembre, Natale del Signore, il Papa impartirà la benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia Centrale della Basilica di San Pietro alle ore 12. Anche in questo caso, le celebrazioni liturgiche saranno trasmesse in streaming sulla pagina Facebook di Vatican News e sul canale Youtube di Vatican Media. Ma non solo. La celebrazione sarà in diretta, per tutti i fedeli, anche su Rai 1. Domenica 31 dicembre alle 17, nella Basilica vaticana, il Papa presiederà invece la celebrazione dei Primi Vespri e Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso.