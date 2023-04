Messa di Pasqua domenica 9 aprile 2023: orario, dove vederla in diretta tv (e streaming)

Il momento tanto atteso dai fedeli è arrivato e questa domenica, di quasi metà aprile, è ancora più speciale delle altre. Si perché oggi è Pasqua, il giorno della resurrezione di Gesù, e Papa Francesco celebrerà la santa messa e la benedizione Urbi et Orbi in diretta dalla Basilica di San Pietro. Come ogni anno. Finalmente, dopo anni di restrizioni, i fedeli, per la seconda volta consecutiva (anche nel 2022 è stato così) possono tornare in piazza. C’è chi potrà andare lì fisicamente, chi dovrà accontentarsi della televisione per seguire tutte le funzioni di questa domenica speciale. Ecco a che ora sintonizzarsi e su che canale per non farsi trovare impreparati.

La messa di Pasqua di Papa Francesco oggi in tv

Dalle 9.50 la liturgia di Pasqua si potrà seguire su Rai 1 (o in streaming sul portale Rai Play): ci sarà la Santa Messa celebrata da Papa Francesco, poi il messaggio pasquale e la benedizione Urbi et Orbi. La funzione si potrà seguire anche su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre). Prima, però, alle 9.40 ci sarà il consueto appuntamento con il programma ‘A sua immagine – Speciale Pasqua’, che vede alla conduzione Lorena Bianchetti.

La messa oggi anche su Canale 5

Papa Francesco, che recentemente è stato dimesso dal Policlinico Gemelli dove era stato ricoverato per un’infezione polmonare, ha cercato di rimettersi in forza e oggi, per la Pasqua, ci sarà per celebrare la Santa Messa e impartire la Benedizione Urbi et Orbi, come da tradizione, dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro. La Santa Messa, come già anticipato, andrà in onda su Rai 1, in streaming su Rai Play, su TV2000, ma anche su Canale 5 e sul portale Mediaset Infinity.

Domani, nel giorno di Pasquetta (lunedì dell’Angelo), ci sarà la messa celebrata sempre da Papa Francesco. Che si potrà seguire, ovviamente, in diretta tv.