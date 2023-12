Messa in tv di Natale lunedì 25 dicembre 2023: dove vedere in tv e a che ora la benedizione Urbi et Orbi di papa Francesco

Messa di Natale, ecco dove vedere le funzioni religiose di lunedì 25 dicembre 2023. Il giorno magico, quello di Natale, una delle festività più attese di sempre, è arrivato. E per la gioia di tutti, anche e soprattutto dei fedeli, gli stessi che ieri pomeriggio, nella sera della Vigilia, hanno preso parte alla messa di Natale e hanno seguito la celebrazione di Papa Francesco in diretta tv. Ora, in quest’articolo, tutti i fedeli troveranno tutte le informazioni sulle messe del 25 dicembre, da seguire in diretta tv in televisione.

Dove vedere la messa di lunedì 25 dicembre 2023

Nella sera della Vigilia di Natale, intorno alle 19.30, è stata trasmessa la messa di Natale celebrata da Papa Francesco. Oggi, però, come ogni domenica che si rispetti i fedeli possono stare tranquilli perché dopo il programma a Sua Immagine, su Rai 1 andrà in onda la santa messa di Natale dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma. E la celebrazione si potrà seguire in diretta tv su Rai 1 o in streaming sul portale Rai Play.

La benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco

Il 25 dicembre, giorno di Natale, su Rai 1 e Tv2000 andrà in onda a partire dalle 10.55 la Santa Messa di Natale, poi alle 12 ci sarà la Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco. Alle 11.55, infatti, su Rai 1 andrà in onda il messaggio natalizio di Papa Francesco e la recita dell’Angelus, direttamente da Piazza San Pietro. Poi la linea, intorno a 12.25, passerà al concerto di Natale, direttamente dalla Basilica Superiore di San Francesco D’Assisi. Tutto, lo ricordiamo, si potrà seguire in diretta tv, anche su TV2000, e in streaming sul portale Rai Play.

Dove vedere tutto in diretta tv

Le celebrazioni liturgiche saranno trasmesse in streaming sulla pagina Facebook di Vatican News e sul canale Youtube di Vatican Media. Ma non solo. La celebrazione sarà in diretta, per tutti i fedeli, anche su Rai 1 e su Tv2000 a partire dalle 11.55.