Messa in tv domenica 1 gennaio 2023: orario e dove seguire la Recita dell’Angelus di Capodanno

Buon anno nuovo a tutti. E anche oggi, come da tradizione, ci sarà la Santa Messa di Papa Francesco, proprio per iniziare al meglio il 2023. C’è chi potrà andare fisicamente in chiesa, chi dovrà ‘accontentarsi’ della televisione e ha solo una domanda: a che ora andrà in onda la liturgia? E dove vedere la Recita dell’Angelus in questo giorno così speciale? Noi de Il Corriere della Città corriamo in aiuti ai fedeli, che qui troveranno tutte le loro risposte: dagli orari ai canali.

Giornata Mondiale della Pace domenica 1 gennaio 2023

Questa mattina, a partire dalle 9.50, su Rai 1 si potrà seguire la Santa Messa di Papa Francesco per la giornata mondiale della Pace e direttamente dalla Basilica di San Pietro. L’evento si potrà seguire in diretta tv, ma anche in streaming e gratuitamente sul portale Rai Play.

Messa di Capodanno e il Te Deum di Papa Francesco in tv sabato 31 dicembre: orario e dove vederla

Recita dell’Angelus

Subito dopo la Santa messa di domenica 1 gennaio, la linea su Rai 1 passerà al programma a Sua Immagine con Lorena Bianchetti, poi alle 12 ci sarà la tradizionale Recita dell’Angelus da Piazza San Pietro. Che si potrà seguire in diretta tv e in streaming sul portale Rai Play.

Messa di Capodanno su Canale 5

Oltre a Rai 1 e a Tv2000, anche su Canale 5 oggi ci sarà la Santa Messa. I fedeli alle 10 potranno sintonizzarsi su Canale 5 per seguire la santa messa presieduta da Papa Francesco dalla Basilica Vaticana. E il rito, così atteso, si potrà seguire anche in diretta streaming sul portale (gratuito) Mediaset Play. Insomma, le alternative non mancano: ci sono diverse opzioni e canali a disposizione dei fedeli. Di tutti quelli che vorranno seguire la messa e iniziare così il nuovo anno, il 2023. Con la speranza che sia migliore e da ogni punto di vista.