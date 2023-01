Messa in tv domenica 22 gennaio 2023: a che ora e dove seguirla in diretta tv e streaming (VIDEO)

Messa di domenica 22 gennaio 2023 in tv. Quarta e penultima domenica del mese di gennaio e classico e imperdibile appuntamento con la liturgia. Un appuntamento fisso e immancabile per i fedeli: c’è chi potrà andare fisicamente in chiesa, chi dovrà accontentarsi della televisione. Ma i palinsesti tv non deludono, la scelta è ampia e le alternative molte. Noi de il Corriere della Città vi togliamo ogni dubbio: ecco dove seguire la messa di oggi e a che ora, in diretta tv e streaming. Ecco, quindi, dove sintonizzarsi per non farsi trovare impreparati perché le opportunità ci sono. E sono anche tante, da Rai 1 a Canale 5.

A che ora c’è la messa di oggi su Rai 1?

Messa in tv oggi. Questa mattina, domenica 23 gennaio 2023, subito dopo il programma Unomattina in Famiglia con Tiberio Timperi, Ingrid Muccitelli e Monica Setta, andrà in onda alle 9.20 su Rai 1 la Santa Messa per la domenica della parola di Dio in diretta dal Vaticano. Poi alle 11 la linea passerà al programma A sua immagine – Speciale domenica della parola di Dio con Lorena Bianchetti e alle 12 ci sarà la Recita dell’Angelus da Piazza San Pietro.

Recita dell’Angelus

Subito dopo la Santa messa di domenica 23 gennaio, la linea su Rai 1 passerà prima al programma a Sua Immagine, poi direttamente alla Recita dell’Angelis di Papa Francesco, in diretta da Piazza San Pietro a partire dalle 12. Poi, subito dopo, ci sarà il programma Linea Verde con Beppe Convertini e Peppone Calabrese, che esploreranno le zone attorno al Po.

Messa della domenica su Canale 5

Oltre a Rai 1 e a Tv2000, con la diretta in streaming sul portale Rai Play, anche su Canale 5 oggi ci sarà la Santa Messa. I fedeli alle 10 potranno sintonizzarsi su Canale 5 per seguire la santa messa. Insomma, le alternative non mancano: ci sono diverse opzioni e canali a disposizione dei fedeli. Basterà solo scegliere quale, sintonizzarsi e chiudersi nella preghiera.