Messa in tv domenica 5 febbraio 2023: a che ora e dove seguirla in diretta tv e streaming (VIDEO)

Messa di domenica 5 febbraio 2023 in tv. Prima domenica del mese di febbraio e classico e imperdibile appuntamento con la liturgia. Quello di oggi, come sempre, è un appuntamento fisso e immancabile per i fedeli: c’è chi potrà andare fisicamente in chiesa, chi dovrà accontentarsi della televisione. Ma i palinsesti tv non deludono, la scelta è ampia e le alternative molte. Vi state chiedendo dove seguire la messa e a che ora? Noi de il Corriere della Città vi togliamo ogni dubbio: ecco dove seguire la messa di oggi e a che ora, in diretta tv e streaming. Ecco, quindi, dove sintonizzarsi per non farsi trovare impreparati perché le opportunità ci sono. E sono anche tante, da Rai 1 a Canale 5. Pronti per la Recita dell’Angelus di oggi di Papa Francesco? Ecco tutte le info!

A che ora c’è la messa di oggi su Rai 1?

Messa in tv oggi. Questa mattina, domenica 5 febbraio 2023, subito dopo il programma A sua immagine con Lorena Bianchetti, andrà in onda alle 10.55 su Rai 1 la Santa Messa della domenica dalla Chiesa dello Spirito Santo a Pescara. Poi alle 12 la linea passerà alla Recita dell’Angelus in diretta da Piazza San Pietro (Città del Vaticano) e alle 12.20 sarà la volta di Linea Verde, con Beppe Convertini e con il programma che farà tappa tra Udine e Gorizia, per approfondire questo territorio.

Recita dell’Angelus

Subito dopo la Santa messa di domenica 5 febbraio, la linea su Rai 1 passerà prima al programma a Sua Immagine, poi direttamente alla Recita dell’Angelis di Papa Francesco, in diretta da Piazza San Pietro a partire dalle 12. Poi, subito dopo, ci sarà il programma Linea Verde con Beppe Convertini e Peppone Calabrese.

Messa della domenica su Canale 5

Oltre a Rai 1 e a Tv2000, con la diretta in streaming sul portale Rai Play, anche su Canale 5 oggi ci sarà la Santa Messa. I fedeli alle 10 potranno sintonizzarsi su Canale 5 per seguire la santa messa. Insomma, le alternative non mancano: ci sono diverse opzioni e canali a disposizione dei fedeli. Basterà solo scegliere quale, sintonizzarsi e chiudersi nella preghiera. In questa domenica importante per i fedeli, per chi crede!