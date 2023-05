Messa in tv domenica 7 maggio 2023: orari e dove seguirla in diretta tv e streaming (VIDEO)

Messa di domenica 7 maggio 2023 in tv. Prima e imperdibile domenica del mese di maggio. Sì perché il tempo vola, i giorni passano, ma nulla cambia per gli appassionati fedeli. Che possono stare tranquilli e contare su una certezza: la messa da seguire in tv. Quello di oggi, come sempre, è un appuntamento fisso e immancabile per i fedeli: c’è chi potrà andare fisicamente in chiesa, chi dovrà accontentarsi della televisione. Ma i palinsesti tv non deludono, la scelta è ampia e le alternative molte. Non sapete dove sintonizzarsi e a che ora? Ecco tutte le informazioni utili per non farsi trovare impreparati.

A che ora c’è la messa di oggi su Rai 1?

Messa in tv oggi. Questa mattina, domenica 7 maggio 2023, subito dopo il programma Paesi che vai, luoghi, detti e comuni e A Sua Immagine con Lorena Bianchetti che prenderà il via alle 10.30, andrà in onda alle 10.55 su Rai 1 la Santa Messa della domenica dalla Cattedrale di Agrigento con il commento liturgico di Orazio Coclite. Poi alle 12 la linea passerà alla celebrazione del Regina Coeli di Papa Francesco da Piazza San Pietro.

Regina Coeli di Papa Francesco

Dopo la santa messa dalla cattedrale di Agrigento, su Rai 1 alle 12 andrà in onda l’appuntamento con il Regina Coeli di Papa Francesco da Piazza San Pietro. Poi, come sempre, alle 12.20 la linea passerà Linea Verde, il programma di Beppe Convertini e Peppone che questa settimana saranno in Abruzzo, nella valle Subequana.

Messa della domenica su Canale 5

Oltre a Rai 1 e a Tv2000, con la diretta in streaming sul portale Rai Play, anche su Canale 5 oggi ci sarà la Santa Messa. I fedeli alle 10 potranno sintonizzarsi su Canale 5 per seguire la santa messa. Insomma, le alternative non mancano: ci sono diverse opzioni e canali a disposizione dei fedeli. Pronti per questa domenica di festa e liturgie?