Messa in tv oggi domenica 13 novembre 2022: orari, canale e diretta streaming (Video)

Messa in tv domenica 13 novembre 2022. Seconda domenica del mese di novembre e classico e imperdibile appuntamento, anche oggi, con la liturgia. E con il giorno di festa atteso da tanti fedeli. C’è chi potrà andare fisicamente in chiesa e chi, invece, dovrà ‘accontentarsi’ della televisione perché la liturgia verrà trasmessa anche lì, anche su Rai 1 e Canale 5. Insomma, le alternative ci sono: bisognerà solo scegliere il canale e la funzione. In quest’articolo i nostri lettori troveranno tutte le informazioni utili per seguire la diretta in tv o streaming.

Messa in tv 13 novembre 2022: dove vederla e a che ora

Su Rai 1 dopo il programma a A sua immagine, condotto da Lorena Bianchetti, andrà in onda alle 9.50 la Santa Messa di Papa Francesco per la Sesta Giornata Mondiale dei Poveri in diretta dalla Basilica di San Pietro, poi alle 12 ci sarà la Recita dell’Angelus, in diretta dalla Basilica di San Pietro in Vaticano. Alle 12.20, invece, verrà data la Linea a Linea Verde direttamente da Paestum.

Per seguirla in streaming

Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la messa online tramite video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming.

Messa su Canale 5

Anche su Canale 5 oggi alle 10, come sempre, verrà trasmessa la Santa Messa, che si potrà seguire in diretta o in streaming sul portale Mediaset Play, in forma gratuita. La Santa Messa sarà in diretta dal Santuario di Gesù Bambino di Praga in Arenzano (Genova).