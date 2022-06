Messa in tv oggi domenica 19 giugno 2022: orari, canale e diretta streaming (Video)

Messa in tv domenica 19 giugno 2022. Domenica, quindi giorno tanto atteso per i fedeli perché chi può andrà fisicamente in chiesa per la messa. Chi non può, per qualsiasi motivo, non deve disperarsi: la liturgia verrà trasmessa anche in diretta tv o streaming: ecco dove, gli orari e i canali dove guardarla per restare aggiornati.

Messa in tv 19 giugno 2022: dove vederla e a che ora

Su Rai 1 dopo il programma A sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti, andrà in onda alle 10.55 la Santa Messa dalla Cattedrale di Santa Maria in Piano (Biella). Poi, alle 12 ci sarà ci sarà il consueto appuntamento con la Recita dell’Angelus in diretta da Piazza San Pietro. Alle 12.20, invece, Rai 1 trasmetterà il programma Linea Verde Estate: nella puntata Angela Rafanelli e Peppone Calabrese viaggeranno nella Campania settentrionale.

Per seguirla in streaming

Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la messa online tramite video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming.

Messa su Canale 5

Anche su Canale 5 oggi alle 10, come sempre, verrà trasmessa la Santa Messa, che si potrà seguire in diretta o in streaming sul portale Mediaset Play, in forma gratuita.