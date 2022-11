Messa in tv oggi domenica 20 novembre 2022: orari, canale e diretta streaming (Video)

Messa in tv domenica 20 novembre 2022. Terza domenica del mese di novembre e classico e imperdibile appuntamento, anche oggi, con la liturgia. E con il giorno di festa atteso da tanti fedeli. C’è chi potrà andare fisicamente in chiesa e chi, invece, dovrà ‘accontentarsi’ della televisione perché la liturgia verrà trasmessa anche lì, anche su Rai 1 e Canale 5. Diverse le alternative, bisogna solo scegliere su quale canale sintonizzarsi. E a che ora.

Messa in tv 20 novembre 2022: dove vederla e a che ora

Su Rai 1 dopo il programma a A sua immagine, condotto da Lorena Bianchetti, andrà in onda alle 10.45 la Santa Messa di Papa Francesco dalla Cattedrale di Asti. A seguire, subito dopo, ci sarà la Recita dell’Angelus in diretta, con la telecronaca di Ignazio Ingrao. Alle 12.20, invece, verrà data la Linea a Linea Verde direttamente dalla Val Badia.

Per seguirla in streaming

Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la messa online tramite video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming.

Messa su Canale 5

Anche su Canale 5 oggi alle 10, come sempre, verrà trasmessa la Santa Messa, che si potrà seguire in diretta o in streaming sul portale Mediaset Play, in forma gratuita. La Santa Messa sarà in diretta dal Santuario di Gesù Bambino di Praga in Arenzano (Genova).