Messa in Tv oggi domenica 24 aprile 2022: orari, canale e diretta streaming (Video)

Messa in tv domenica 24 aprile 2022. La Pasqua è andata, ma ora è di nuovo domenica e per i fedeli questo vuol dire giorno importantissimo, giorno in cui seguire e partecipare alla messa. Sicuramente, molti avranno modo di andare lì fisicamente, altri, per svariati motivi, si stanno domandando dove seguirla in diretta tv o in streaming. E qui, sulle pagine de il Corriere della Città, loro avranno risposta a tutti i dubbi.

Messa in tv 24 aprile 2022: dove vederla e a che ora

Su Rai 1 dopo il programma Unomattina in famiglia, con Tiberio Timperi, andrà in onda alle 9.50 la Santa Messa della Divina Misericordia celebrata da Papa Francesco. Poi, alle 11 ci sarà Lorena Bianchetti con la trasmissione ‘A sua immagine’, che terrà compagnia al pubblico fino alle 12, quando Papa Francesco farà la Recita Regina Coeli da Piazza San Pietro.

Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la messa online tramite video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming.

Messa in Tv: ecco dove guardarla oggi su Canale 5

Sarà possibile guardare la messa in Tv anche su un altro canale. Un’altra funzione religiosa viene infatti svolta alle ore 10 e trasmessa in tv da Canale 5. Anche in questo caso è possibile guardare la messa in diretta streaming tramite il portale MediasetPlay.it.