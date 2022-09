Messa in tv oggi domenica 25 settembre 2022: orari, canale e diretta streaming (Video)

Messa in tv domenica 25 settembre 2022. Ultimo weekend di settembre, ultima domenica di questo mese. Ma classico appuntamento con la messa per tutti i fedeli, che non aspettano altro. Chi non potrà andare fisicamente in chiesa per un motivo o per un altro non dovrà temere: la liturgia verrà trasmessa in diretta tv e streaming. E oggi il giorno è speciale perché ci sarà la conclusione del Congresso Eucaristico Nazionale. Ecco dove, a che ora e su quale canale sintonizzarsi.

Messa in tv 25 settembre 2022: dove vederla e a che ora

Su Rai 1 dopo il programma a UnoMattina in Famiglia e il TG1 andrà in onda la Santa Messa presieduta da Papa Francesco per la conclusione del Congresso Eucaristico Nazionale alle 8.45. Poi ci sarà la recita dell’Angelus, mentre alle 11 la linea passerà a Sua Immagine che si occuperà proprio di quella cerimonia importantissima.

Per seguirla in streaming

Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la messa online tramite video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming.

Messa su Canale 5

Anche su Canale 5 oggi alle 10, come sempre, verrà trasmessa la Santa Messa, che si potrà seguire in diretta o in streaming sul portale Mediaset Play, in forma gratuita.