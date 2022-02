Messa in Tv oggi domenica 27 febbraio 2022: orari, canale e diretta streaming (Video)

Messa in tv domenica 27 febbraio 2022. Ultima domenica del mese e, come sempre, torna puntata l’appuntamento con la messa. Sono tanti i fedeli che si stanno domandando dove seguire la liturgia in televisione, a che ora e da dove verrà trasmessa. Bene, qui troveranno tutte le risposte: dove guardare la messa in tv oggi domenica 27 febbraio? Qual è il calendario delle funzioni religiose di oggi?

Messa in tv 27 febbraio 2022: dove vederla e a che ora

Su Rai 1 dopo il programma A sua immagine, condotto come sempre a partire dalle 10.10 da Lorena Bianchetti, ci sarà la Santa Messa. L’appuntamento con la liturgia è alle 10.20 dalla Basilica di Santa Croce e sarà celebrata da Papa Francesco. A seguire, alle 11.30, ci sarà ancora ‘A sua immagine’ con lo speciale Mediterraneo – frontiera di pace e alle 12, come sempre, ci sarà la Recita dell’Angelus di Papa Francesco in diretta da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la messa online tramite video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming.

Messa in Tv: ecco dove guardarla oggi domenica 27 febbraio in tv su Canale 5

Sarà possibile guardare la messa in Tv anche su un altro canale. Un’altra funzione religiosa viene infatti svolta alle ore 10 e trasmessa in tv da Canale 5. Anche in questo caso è possibile guardare la messa in diretta streaming tramite il portale MediasetPlay.it.