Messa in tv oggi domenica 28 agosto 2022: orari, canale e diretta streaming (Video)

Messa in tv domenica 28 agosto 2022. Ultima domenica di agosto, ma nessun cambiamento per il classico appuntamento con la messa. Chi non potrà essere presente fisicamente, non deve temere: come sempre ci sono diversi modi per seguire la liturgia online o in diretta tv. Ecco dove, tutti gli orari.

Messa in tv 28 agosto 2022: dove vederla e a che ora

Su Rai 1 dopo il programma a Sua Immagine e la visita pastorale del Papa all’Aquila, ci sarà la Santa Messa di Papa Francesco, a partire dalle 10, dalla Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Poi, alle 12.30 verrà data la linea a Il meglio di Linea Verde Estate e alle 13.30 al telegiornale in diretta.

Per seguirla in streaming

Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la messa online tramite video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming.

Messa su Canale 5

Anche su Canale 5 oggi alle 10, come sempre, verrà trasmessa la Santa Messa, che si potrà seguire in diretta o in streaming sul portale Mediaset Play, in forma gratuita.