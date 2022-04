Messa in Tv oggi domenica 3 aprile 2022: orari, canale e diretta streaming (Video)

Messa in tv domenica 3 aprile 2022. È di nuovo domenica e questo significa che tutti i fedeli, quelli che fisicamente non riescono a recarsi in chiesa, vedranno la messa in tv. E qui, sulle pagine del Corriere della città, loro sapranno dove guardare la liturgia in diretta sul piccolo schermo oggi, domenica 3 aprile.

Messa in tv 3 aprile 2022: dove vederla e a che ora

Su Rai 1 dopo il programma A sua immagine, condotto come sempre da Lorena Bianchetti, che questa domenica prenderà il via alle 9.50 con lo speciale viaggio apostolico del papa a Malta, ci sarà la Santa Messa. L’appuntamento con la liturgia è alle 10.00: la santa Messa sarà celebrata da Papa Francesco in diretta da Piazzale dei granai a Floriana (Malta).

A seguire, alle 11.45, tornerà Lorena Bianchetti con la seconda parte di A sua immagine, poi alle 12.20 la parola passerà a Linea Verde. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la messa online tramite video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming.

Messa in Tv: ecco dove guardarla oggi su Canale 5

Sarà possibile guardare la messa in Tv anche su un altro canale. Un’altra funzione religiosa viene infatti svolta alle ore 10 e trasmessa in tv da Canale 5. Anche in questo caso è possibile guardare la messa in diretta streaming tramite il portale MediasetPlay.it.