Messa in tv oggi domenica 7 agosto 2022: orari, canale e diretta streaming (Video)

Messa in tv domenica 7 agosto 2022. Prima domenica di agosto, nuovo mese, ma nessun cambiamento per la liturgia: anche oggi, infatti, si celebrerà la messa. E i fedeli, quelli che non potranno andare fisicamente in chiesa, avranno diverse opportunità per seguire tutto in diretta tv e streaming. Dove?

Ecco gli orari e i canali dove guardarla per restare aggiornati.

Messa in tv 7 agosto 2022: dove vederla e a che ora

Su Rai 1 dopo il programma A sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti, andrà in onda alle 10.55 la Santa Messa dalla Cattedrale di Santa Maria Maggiore e San Michele Arcangelo in Teggiano (Salerno). Poi, alle 12 ci sarà ci sarà il consueto appuntamento con la Recita dell’Angelus in diretta da Piazza San Pietro. Alle 12.20, invece, Rai 1 trasmetterà il programma Linea Verde Estate direttamente dal sud del Lazio. Il viaggio, infatti, partirà da Acquapendente.

Per seguirla in streaming

Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la messa online tramite video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming.

Messa su Canale 5

Anche su Canale 5 oggi alle 10, come sempre, verrà trasmessa la Santa Messa, che si potrà seguire in diretta o in streaming sul portale Mediaset Play, in forma gratuita.