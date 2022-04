Messa in Tv oggi domenica delle Palme: orari e dove guardarla in diretta streaming il 10 aprile 2022

Messa in tv domenica delle Palme 10 aprile 2022. Manca esattamente una settimana alla Pasqua, ma oggi tutti i fedeli festeggeranno la domenica delle Palme, quella che secondo il cristianesimo ricorda l’ingresso trionfale a Gerusalemme di Gesù, in sella a un asino e osannato dalla folla che agitava rami di palma. Oggi simbolo di questa giornata. Ma dove e come guardare la messa in diretta tv? Molti non potranno essere presenti fisicamente, ma la liturgia verrà celebrata e trasmessa anche sul piccolo schermo oggi, domenica 10 aprile.

Messa in tv 10 aprile 2022: dove vederla e a che ora

Su Rai 1 dopo il programma A sua immagine, condotto come sempre da Lorena Bianchetti, che questa domenica prenderà il via alle 9.40 con lo speciale dedicato ala Domenica delle Palme, ci sarà la santa messa. L’appuntamento con la liturgia è alle 10.00: la santa Messa sarà celebrata da Papa Francesco, che reciterà anche l‘Angelus.

A seguire, alle 11.50, tornerà Lorena Bianchetti con la seconda parte di A sua immagine, poi alle 12.20 la parola passerà a Linea Verde. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la messa online tramite video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming.

Messa in Tv: ecco dove guardarla la domenica delle Palme su Canale 5

Sarà possibile guardare la messa in Tv anche su un altro canale. Un’altra funzione religiosa viene infatti svolta alle ore 10 e trasmessa in tv da Canale 5. Anche in questo caso è possibile guardare la messa in diretta streaming tramite il portale MediasetPlay.it.