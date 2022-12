Messaggi di Auguri di Natale 2022: le migliori immagini e frasi divertenti da inviare su WhatsApp e Facebook

I migliori messaggi di auguri da inviare per augurare buone feste e buon Natale 2022 a tutti i nostri contatti WhatsApp, amici Facebook ma anche parenti e conoscenti su Instagram, Twitter e Telegram. Come ogni anno la fine dell’anno corrisponde al periodo in cui vengono scambiati il maggior numeri di messaggi tramite le app di messaggistica come WhatsApp Messenger, Facebook Messenger ma anche Telegram e altri social media come Instagram e Twitter.

Ogni anno gli utenti tendono a inviare messaggi divertenti accompagnati da immagini simpatiche, video da ridere ed altre tipologie di file in grado di stupire chi li riceve. Tra le tendenze del Natale 2022 troviamo sicuramente i video messaggi di auguri pronti per essere personalizzati con il nome del ricevente ma anche tante frasi e citazioni famose che possono essere copiate ed incollate nelle conversazioni private per augurare tanti auguri di buon Natale 2022 a tutti i nostri amici. In questo articolo una lista di frasi di auguri simpatiche e divertenti pronti per essere condivise sui social network, immagini divertenti, GIF animate e molto altro.

Le frasi più belle da inviare a Natale

Natale 2022 si avvicina e per l’occasione la redazione de Il Corriere della Città ha raccolto i migliori messaggi di auguri da inviare ad amici e parenti su WhatsApp e Facebook Messenger per fare gli auguri di buone feste e felice anno nuovo a tutti i nostri contatti. I messaggi che seguono possono essere pubblicati anche su Facebook o via SMS per spedire messaggi di testo ai nostri cari.

Lasciate che la magia del Natale pervada le vostre anime, accendendo l’amore nei vostri cuori. Buon Natale!

Il Natale è la festa che più di ogni altra ci fa pensare alla famiglia. Per questo ti sento particolarmente vicino e desidero augurarti di trascorrere questi giorni di festa in serenità assieme ai tuoi cari. Buon Natale!

Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale!

Tutti i messaggi più carini